대구 달서구, 16~23일 '2026 북스타트 주간' 운영

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영유아와 가족 위한 책놀이·동화구연·양육자 교육 등 다채로운 독서체험 마련

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 달서구는 오는 16일부터 23일까지 도원도서관, 본리도서관, 달서어린이도서관에서 '2026년 달서구립도서관 북스타트 주간'행사를 운영한다고 10일 밝혔다.

'도서관으로 책소풍 가요!'를 주제로 열리는 이번 행사는 영유아와 가족이 책과 자연스럽게 친해지고 책을 매개로 부모와 아이가 함께 소통할 수 있는 독서환경을 조성하기 위해 마련됐다. 북스타트는 '책과 함께 인생을 시작하자'는 취지의 전국 사회적 독서운동으로 책읽는사회문화재단과 북스타트코리아의 지원 아래 추진되고 있다.

달서구는 매년 북스타트 사업을 통해 영유아 시기부터 자연스럽게 책 읽는 습관을 형성할 수 있도록 지원하고 있으며 올해는'선물'을 테마로 책이 전하는 따뜻한 감성과 가족 간 정서적 교감을 담아 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.

도원도서관에서는 '선물' 주제 북큐레이션, 도서 대출 이벤트, 책놀이 활동, 동화구연 프로그램, 페이스페인팅 등을 진행한다. 특히 '또, 또 읽어도 좋아!' 프로그램은 동화구연 자원봉사자와 함께 그림책을 읽고 독후활동을 체험할 수 있도록 구성해 아이들의 흥미를 높일 예정이다.

[대구=김용락 기자] 2026.05.10 yrk525@newspim.com

본리도서관은 선물 테마 북큐레이션, '선물 팝업북 만들기', 가족 영화 상영 등 가족 참여형 프로그램을 운영한다.

달서어린이도서관에서는 대형 리본 포토존, 북스타트 양육자 교육, 영유아 대상 책놀이 프로그램 등을 마련해 풍성한 독서 체험 기회를 제공한다.

프로그램 참여는 달서구립도서관 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며 일부 프로그램은 선착순으로 접수한다.

행사 기간 중 제목에'선물'이 포함된 도서를 대출하거나 포토존 인증 행사에 참여하면 스티커와 그림책 목록 리플릿 등 북스타트 굿즈도 받을 수 있다.

또한 달서구는 지역 내 생후 35개월 이하 영유아를 대상으로 북스타트 책꾸러미를 배부하며 아이들이 책과 함께 성장할 수 있는 환경 조성에도 힘쓸 계획이다. 달서구는 이번 북스타트 주간이 영유아기 독서의 중요성을 알리고 가족 간 유대감을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

특히 체험 중심 프로그램 운영을 통해 아이들에게는 책 읽기의 즐거움을, 부모에게는 올바른 독서 방향을 제시하며 지역사회 독서문화 확산에도 긍정적인 역할을 할 전망이다.

이태훈 달서구청장은 "북스타트 주간은 아이들에게 책이라는 특별한 선물을 전하는 뜻깊은 행사"라며 "앞으로도 아이와 부모가 함께 성장할 수 있는 독서환경 조성과 생활 속 책 읽는 문화 확산을 위해 다양한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

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