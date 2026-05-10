[MLB] 애틀랜타 황금기 이끈 '명장' 콕스 감독 별세...통산 2504승의 전설

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스의 황금기를 이끈 명장 보비 콕스 전 감독이 향년 84세의 일기로 영면했다.

애틀랜타 구단은 10일(한국시간) "콕스 전 감독이 미국 조지아주 마리에타에서 세상을 떠났다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 애틀랜타의 전 감독 보비 콥스가 10일(한국시간) 별세했다. [사진=애틀랜타 SNS] 2026.05.10 football1229@newspim.com

콕스 감독은 2019년 뇌졸중으로 쓰러진 뒤 투병 생활을 이어왔으며, 이후 심장 질환까지 겹쳐 건강이 악화된 것으로 알려졌다.

선수 시절 내야수로 활약한 콕스 감독은 MLB 통산 220경기 출전에 그쳤다. 하지만 지도자로는 메이저리그 역사에 남을 족적을 남겼다.

뉴욕 양키스에서 지도자 생활을 시작한 그는 1978년부터 1981년까지 애틀랜타, 1982년부터 1985년까지 토론토 블루제이스 감독을 맡으며 지도력을 인정받았다. 1985년에는 아메리칸리그(AL) 올해의 감독상을 수상했다.

이후 1986년부터 1990년까지 애틀랜타 단장을 지낸 콕스 감독은 1990년 다시 팀 지휘봉을 잡았다. 존 슈어홀츠 단장과 함께 팀 개편에 나선 그는 그레그 매덕스 등을 영입하며 전력을 끌어올렸다.

애틀랜타는 콕스 감독 체제에서 전성기를 맞았다. 1991년과 1992년 월드시리즈 진출에 이어 1995년 구단 첫 월드시리즈 우승을 달성했다.

특히 1991년부터 2005년까지(1994년 파업 시즌 제외) 14시즌 연속 지구 우승이라는 MLB 역사상 전무후무한 기록을 세웠다.

콕스 감독은 1991년과 2004년, 2005년 내셔널리그(NL) 올해의 감독상을 수상했고, 정규시즌 통산 4508경기에서 2504승을 기록했다.

이는 코니 맥(3731승), 존 맥그로(2763승), 토니 라루사(2728승)에 이어 MLB 감독 통산 다승 4위에 해당한다.

2010시즌 종료 후 은퇴한 그는 2014년 미국 야구 명예의 전당에 헌액됐다. 애틀랜타는 그의 등번호 6번을 영구결번으로 지정한 바 있다.

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