정부, 직업계고 채용연계형 직무교육과정 지원…기업 맞춤형 교육 확대

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직업계고 인재 3000명 키운다

1·2학년 직무탐색 과정 신설

3학년은 채용연계 교육 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 대한상공회의소와 함께 '2026년 직업계고 채용연계형 직무교육과정 지원사업'을 본격 추진하고 오는 11일부터 참여 학생을 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 직업계고 학생들이 기업이 요구하는 직무교육을 받고 취업까지 연계될 수 있도록 지원하는 사업이다. 교육부는 올해 전국 직업계고 1·2학년 1000명과 3학년 및 졸업 후 1년 이내 미취업자 2000명 등 총 3000명을 대상으로 교육과정을 운영한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

채용연계형 직무교육과정 지원사업은 직업계고 학생들이 신산업·신기술 분야 기업의 수요에 맞춘 집중 직무교육을 이수하고 기업 맞춤형 직무역량을 높여 취업으로 이어질 수 있도록 돕기 위해 2022년 시작됐다. 참여 인원은 2023년 1036명, 2024년 1252명, 2025년 1278명으로 늘었다.

올해 사업의 가장 큰 변화는 직업계고 1·2학년 대상 교육과정을 새로 만든 점이다. 기존에는 졸업예정자 중심의 채용연계 교육에 초점이 맞춰졌다면 올해부터는 저학년 단계에서 직무를 탐색하고 기초역량을 쌓은 뒤 고학년 단계에서 채용연계 교육으로 이어지는 구조를 마련했다.

이에 따라 1학년은 진단검사와 진로목표 설정, 직무 입문교육, 우수기업 탐방, 현직자 특강 등을 통해 자신의 적성과 직무 방향을 탐색한다. 2학년은 업무 흐름 이해, 기초 실무교육, 현장 직무체험, 기업 출제 프로젝트 등을 통해 실무 경험을 쌓는다.

3학년과 졸업 후 1년 이내 미취업자는 기업특화형·선도기업형 교육과정에 참여한다. 채용약정기업 맞춤형 교육, 자격증 취득, 현장실무교육, 동행면접 등 취업연계 프로그램이 운영된다. 취업자에게는 근속 유지와 후학습 컨설팅을, 미취업자에게는 추가 취업연계 상담을 제공한다.

교육과정에 참여하는 1·2학년 학생에게는 2주 교육기간 동안 30만원의 교육지원금이 지급된다. 3학년 학생은 3개월 안팎의 교육기간 동안 월 60만원을 지원받는다. 교육기관은 서울, 경인, 전라, 경상, 충청 등 5개 권역에 나눠 운영되며, 원거리 이동 학생을 위해 기숙사와 학생식당도 제공된다.

교육부는 올해 금융, 디지털, 반도체, 전기·전력, 항공보안, 호텔·관광 등 미래 유망 산업 수요를 반영해 총 94개 교육과정을 개설한다. 60개 교육기관이 신청한 175개 교육과정 중 39개 교육기관, 94개 교육과정이 선정됐다.

주요 참여 기업에는 하나은행, 한국전력, 한국항공우주산업(KAI), DB하이텍, 한화푸드테크, 현대그린푸드, 이랜드이츠, KT m&s, CJ프레시웨이, MTS코퍼레이션, 랄프로렌코리아, COACH 등이 포함됐다.

이 사업은 기업이 교육과정 설계와 운영에 직접 참여하는 것이 특징이다. 학생들은 학교 교육과 산업 현장 사이의 간극을 줄이고 실제 직무 수행에 필요한 역량을 미리 갖출 수 있다. 기업 입장에서도 현장에서 곧바로 활용할 수 있는 인재를 확보할 수 있어 교육과 채용이 연결되는 구조를 만들 수 있다는 설명이다.

최근 3년간 졸업예정자 등을 대상으로 한 사업 운영 결과, 누적 3566명이 참여해 3347명이 수료했다. 이 가운데 2392명이 취업해 평균 순취업률은 71.5%로 나타났다.

지난해에는 교육만족도가 5점 만점에 4.43점으로 집계됐다. 순취업률은 75.2%였고, 300인 이상 기업 취업률은 65.0%였다. 특히 1000인 이상 대기업 및 공공기관 취업자는 495명으로 전체 취업자의 55.1%를 차지했다.

대한상공회의소는 과정 이수 학생이 취업한 기업을 대상으로 단계별 후학습 교육과정 개발과 운영도 지원한다. 직업계고 학생들이 취업 이후에도 장기근속과 지속적인 역량 개발을 이어갈 수 있도록 돕기 위한 취지다.

참여를 희망하는 직업계고 학생은 오는 11일부터 직업계고 채용연계형 직무교육과정 지원사업 누리집을 통해 신청할 수 있다.

최교진 교육부 장관은 "앞으로도 산업 수요에 기반한 직업교육을 지속적으로 확대하고 학생·학교·교육청·기업이 함께 참여하는 협력 생태계를 구축해 나갈 계획"이라며 "직업계고 학생들이 보다 안정적이고 질 높은 일자리로 진출해 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com