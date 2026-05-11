[서울시의원 후보] 국민의힘 송파 1~6, 윤유진·김광철·임춘대·이성배·유정인·이수진

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 송파구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다. 송파구 1~6선거구 후보는 윤유진·김광철·임춘대·이성배·유정인·이수진 후보다.

송파구 서울시의원 선거구는 잠실·삼전동 일대를 포함한 1~4선거구와 거여·마천·위례동 일대를 포함한 5선거구, 오금동 일대를 포함한 6선거구 등으로 구성된다. 이번 공천에서는 현역 시의원과 구의회 출신, 정무·전문직 경력을 갖춘 인사들이 고르게 배치됐다.

윤유진 국민의힘 송파구 1선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 1선거구 윤유진 후보

1977년생인 윤유진 후보는 가천대학교 일반대학원 회계세무학과를 졸업하고 경영학 박사 학위를 받았다.

국세청에서 16년 4개월간 근무했으며 현재 윤유진세무회계사무소 대표세무사로 활동하고 있다.

세무·회계 분야 경험을 바탕으로 지역 기반 활동을 이어가고 있다.

김광철 국민의힘 송파구 2선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 2선거구 김광철 후보

김광철 후보는 성균관대학교 경영대학원 경영학과를 졸업하고 경영학 석사 학위를 받았다.

제9대 송파구의회 전반기 운영위원회 위원장을 지냈다.

현대자동차 몽촌토성역 판매대리점 대표로 활동하고 있으며 국민의힘 서울시당 부위원장을 맡고 있다. 송파구 방이2동 주민자치위원장과 송파잠실 관광특구협의회 회장 등을 지낸 바 있다.

임춘대 국민의힘 송파구 3선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 3선거구 임춘대 후보

1956년생인 임춘대 후보는 경기대학교 정치전문대학원을 졸업하고 정치학 박사 학위를 받았다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 기획경제위원회 부위원장과 예산정책위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 기획경제위원회 위원장과 예산결산특별위원회 위원으로 활동하고 있다.

제7대 송파구의회 의장을 지냈으며 제20대 대통령선거 중앙선거대책위원회 송파구본부장을 맡은 바 있다.

이성배 국민의힘 송파구 4선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 4선거구 이성배 후보

1976년생인 이성배 후보는 제10대와 제11대 서울특별시의회 의원으로 활동하고 있다.

제11대 서울특별시의회에서 주택공간위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원장 등을 거쳤으며 현재 국민의힘 대표의원과 운영위원회 위원, 보건복지위원회 위원으로 활동하고 있다. 제10대 시의회에서는 기획경제위원회 위원과 도시계획균형위원회 위원, 예산결산특별위원회 위원 등을 지냈다.

자유한국당 서울시당 청년위원장과 중앙청년위원회 부위원장을 지냈으며 서울시의회 내 각종 특별위원회와 인사청문특별위원회 활동을 이어왔다.

유정인 국민의힘 송파구 5선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 5선거구 유정인 후보

1962년생인 유정인 후보는 경기대학교 정치전문대학원 박사과정에 재학 중이다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 주택공간위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원, 예산정책위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 행정자치위원회 위원으로 활동하고 있으며 AI 경쟁력 강화 특별위원회와 서울교통공사 사장 후보자 인사청문 특별위원회 등에서 활동하고 있다.

송파구의회 의원 출신으로 국민의힘 서울시당 부위원장을 지낸 바 있다.

이수진 국민의힘 송파구 6선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 6선거구 이수진 후보

1990년생인 이수진 후보는 고려대학교 문과대학 노어노문학과를 졸업했다.

제22기 민주평화통일자문회의 자문위원으로 활동하고 있다.

국민의힘 중앙당 차세대여성위원회 부위원장을 지낸 바 있으며 정당인으로 활동을 이어가고 있다.

oneway@newspim.com