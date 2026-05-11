빅크, 친구 초대 이벤트 'BIGC FAMILY' 진행

AI 핵심 요약beta
- 빅크가 8일 가정의 달 맞아 친구 초대 이벤트 BIGC FAMILY를 진행한다.
- 초대 코드 공유 시 초대자와 신규 가입자 모두 200 빅크젬을 지급한다.
- 경품과 럭키드로우로 35명에게 상품을 주고 상위 100명에 130만 젬을 추가한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 엔터테크 플랫폼 빅크가 5월 가정의 달을 맞아 친구 초대 이벤트 'BIGC FAMILY'를 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 이용자가 초대 코드를 공유하고 신규 가입자가 해당 코드를 등록하는 방식으로 운영된다. 신규 가입자가 앱 내 초대 코드 등록 메뉴에 코드를 입력하면 초대자와 신규 가입자 모두에게 200 빅크젬(BIGC GEM)이 지급된다.
이벤트 경품에는 비비안 웨스트우드 스카프, 레고 동물의 숲 세트, 위글위글 폴딩 테이블·체어 세트, 논픽션 핸드 앤 립 케어 듀오 세트, 오설록 티 세트, 탬버린즈 퍼퓸 핸드크림 등이 포함됐다.
올리브영 상품권 등을 제공하는 럭키드로우 이벤트도 함께 운영된다. 회사 측에 따르면 총 35명에게 경품이 제공되며, 이벤트 랭킹 상위 100명에게는 총 130만 젬이 추가 지급된다.
이벤트 참여를 통해 적립한 젬은 팬 참여형 투표 서비스 '빅크 초이스(BIGC CHOICE)'에서 사용할 수 있다. 빅크 초이스는 아티스트 대상 투표를 진행하고, 결과에 따라 생일카페와 전광판 광고 등 팬덤 기반 리워드를 제공하는 서비스다.
빅크 관계자는 "이용자들이 주변 사람들과 함께 플랫폼을 경험할 수 있도록 이벤트를 기획했다"며 "참여형 콘텐츠와 서비스를 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com