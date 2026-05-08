세종시, 세계은행 녹색혁신 개최…AI·BRT 미래도시 모델 소개

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 6일부터 8일 세계은행과 '한국 녹색혁신의 날' 행사를 열었다.
- 300여 명 참석자가 세종형 스마트도시와 친환경 교통 정책을 논의했다.
- 이승원 경제부시장이 기조연설로 미래도시 모델을 세계에 알렸다.
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 세계은행(World Bank)과 함께 미래도시·친환경 교통 정책을 공유하는 국제행사를 열고 세종형 스마트도시 모델 알리기에 나섰다.
세종시는 6일부터 8일까지 정부세종컨벤션센터에서 세계은행·재정경제부와 공동으로 '2026 제15회 한국 녹색혁신의 날(Korea Green Innovation Days)'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사에는 아시아·아프리카 개발도상국 정부 관계자와 국제기구, 공공기관 전문가 등 300여 명이 참석해 기후위기 대응과 지속가능한 도시 정책을 논의했다.
세종시는 행사에서 AI·데이터 기반 도시 운영 체계와 보행·공유교통 중심 도시 구조 전환 전략을 소개했다. 또 BRT와 AI 기반 수요응답형 교통(DRT), '이응패스'를 연계한 세종형 통합 모빌리티 정책도 공개했다.
특히 자가용 중심 교통체계를 대중교통 중심으로 전환한 사례에 참석자들의 관심이 집중됐다고 시는 설명했다.
행사 마지막 날 열린 전체회의에서는 이승원 세종시 경제부시장이 '대한민국 균형발전과 지속가능한 도시'를 주제로 기조연설에 나서 행정수도 세종의 성장 과정과 미래 비전을 소개했다.
이승원 경제부시장은 "세종시는 국제사회가 주목하는 미래도시 정책 모델"이라며 "도시 정책 경험을 세계와 공유하고 국제 협력도 확대해 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com