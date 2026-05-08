안철수 "李대통령, '임기 후에 재판 받겠다'는 한마디를 못해"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 국민의힘 의원이 8일 이재명 대통령에게 공소취소 특검법안 통과를 묻는다.
- 페이스북 글에서 법안이 대통령 면죄부를 위한 신독재 폭주라고 비판한다.
- 지방선거 통해 이재명 세력 독주를 저지해야 한다고 촉구한다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 8일 이재명 대통령을 향해 "시기와 절차만 숙의되면 '공소취소 특검법안'을 통과시키라는 것이냐"며 "법안의 내용은 합당하나 타이밍이 문제라는 뜻이냐"고 따졌다.
안 의원은 이날 자신의 페이스북에 '이재명 대통령에게 묻습니다. 시기와 절차만 숙의되면 공소취소 특검법안, 통과돼도 됩니까?'라는 제목의 글을 게재하며 "이재명 대통령은 '임기 후에 재판 받겠다' 이 한마디를 왜 못하는 것이냐"며 "무죄가 확실하다면 재판에서 무죄를 받으면 될 일 아니겠느냐"고 밝혔다.
그는 민주당이 발의한 '공소취소 특검법안'에 대해 "대통령이 임명한 특검이 대통령 본인의 재판에 넘겨진 사건을 재수사하고 공소까지 취소할 수 있도록 한 법안"이라며 "대통령이 대통령을 재수사하고 스스로에게 면죄부를 주려는 것"이라고 비판했다.
이어 "이는 자유 민주주의의 가치를 파괴하고 삼권분립의 균형을 무너뜨리는 '신독재 세력의 폭주'"라며 "심지어 진보 진영 언론조차 '대통령이 임명한 특검을 통해 자신의 사건을 종결하려 한다는 의심을 피하기 어렵다'고 지적했다"고 강조했다.
안 의원은 "이는 더 이상 진영 논리의 문제가 아니다"라며 "국민은 그 행간을 이미 읽고 있다"고 지적했다. 이어 "당신의 침묵은 곧 묵시적 동의"라고 목소리를 높였다.
그러면서 "민주당의 행보도 파렴치하다"며 "신임 원내대표는 결국 '6·3 지방선거 이후로 처리를 미루겠다'고 공식화했다"고 비판했다.
안 의원은 "'위헌'은 시간이 지난다고 '합헌'이 되지 않는다"며 "선거 전엔 숨기고 선거 후엔 강행하겠다는 발상 그 자체가 국민에 대한 기만"이라고 꼬집었다.
그는 "현재 민주당은 과반을 훌쩍 넘는 의석으로 입법부를 장악하고 있다"며 "그 대다수는 '친명횡재 비명횡사'의 공천 학살을 거쳐 살아남은 의원들"이라고 했다.
아울러 "입법 행정을 모두 장악한 이재명 세력은 사법의 칼날까지 삼키려 하고 있고 '공소취소 특검법안' 발의와 같은 폭주는 앞으로 계속될 것"이라고 경고했다.
안 의원은 "반드시 막아야 한다"며 "이번 지방선거를 통해 이재명 세력의 독재적 폭주를 저지해야 한다"고 촉구했다.
그는 "지금 막지 못하면 권력만 있으면 자신의 죄도 없앨 수 있게 되고 대한민국 자유 민주주의는 돌이킬 수 없는 위기에 직면하게 된다"며 "저도 국민과 함께 헌법과 자유 민주주의를 지키기 위해 끝까지 맞서겠다"고 다짐했다.
oneway@newspim.com