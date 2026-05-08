모바, 네이버 신상위크 참가… Z70 로봇청소기 공개

AI 핵심 요약beta
- MOVA가 11일부터 네이버 신상위크에 참가한다.
- Z70 울트라 롤러 컴플리트를 선보이며 11일 오후 7시 라이브 진행한다.
- 3만6000Pa 흡입력과 AI 물체 인식 등 고성능 기능을 탑재했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 스마트 가전 브랜드 MOVA가 5월 11일부터 17일까지 진행되는 네이버 신상위크에 참가한다고 밝혔다.
모바는 행사 기간 로봇청소기 신제품 'Z70 울트라 롤러 컴플리트(Z70 Ultra Roller Complete)'를 선보일 예정이다. 행사 첫날인 5월 11일 오후 7시에는 네이버 쇼핑 라이브를 통해 제품 기능 소개와 구매 혜택 안내를 진행한다.
Z70 울트라 롤러 컴플리트는 3만6000Pa 흡입력과 하이드로포스(HydroForce™) 2.0 물걸레 시스템을 적용한 제품이다. 실시간 오수 회수 기능과 18N 가압 기능을 지원하며, 270mm 롤러 맙을 탑재했다.
이 제품에는 최대 9cm 높이 장애물을 넘는 스텝마스터(StepMaster™) 2.0 기술과 96mm 높이의 플렉스스코프(FlexScope™) 내비게이션 시스템이 적용됐다. AI 기반 물체 인식 기능을 통해 300종 이상의 사물을 식별할 수 있다고 회사 측은 설명했다.
제품 관련 정보와 행사 혜택은 5월 11일부터 네이버 모바 공식 브랜드스토어에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com