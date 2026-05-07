"위대한 충남 만들 것"…박수현, 독립기념관서 필승 다짐

AI 핵심 요약beta
- 박수현 더불어민주당 충남지사 후보가 7일 천안 독립기념관을 찾아 순국선열 참배했다.
- 이정문 도당위원장 등 60여명과 함께하며 원팀 체제를 강조했다.
- 6·3 지방선거 승리와 이재명정부 뒷받침을 다짐했다.
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"이재명 정부 성공 뒷받침할 충남 만들겠다"
[천안=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 더불어민주당 충남지사 후보가 천안 독립기념관을 찾아 순국선열 정신 계승과 지방선거 승리를 다짐했다. 특히 천안·아산 지역 경선 낙천자들까지 함께하며 민주당 '원팀' 체제를 강조했다.
박수현 후보는 7일 독립기념관 '추모의 자리'에서 이정문 충남도당위원장과 전은수 아산을 국회의원 보궐선거 후보, 시장·군수 출마자 등 60여 명과 함께 참배했다.
이날 박 후보는 방명록에 "선열의 헌신과 희생 위에 오늘의 충남이 세워졌다. 위대한 도민과 함께 위대한 충남으로 뜻을 이어가겠다"고 적었다.
박수현 후보는 "우리는 선열들의 위대한 헌신과 희생 앞에 서 있다"며 "이 정신을 이어 도민과 함께 새로운 충남을 열어갈 책임이 있다. 담대한 시선으로 위대한 충남을 세워가겠다"고 말했다.
이어 "진실하고 절실하고 성실한 자세로 도민께 다가가 반드시 6·3 지방선거 승리를 이루겠다"며 "이재명정부의 성공을 뒷받침할 튼튼한 징검다리를 충남에 놓겠다"고 강조했다.
특히 이날 행사에는 천안·아산시장 경선에서 고배를 마신 낙천자들도 함께 참석해 눈길을 끌었다. 박 후보 측은 최대 승부처로 꼽히는 천안·아산에서 민주당 원팀 체제를 재확인하는 계기가 됐다고 평가했다.
박 후보 측은 이번 참배 장소로 독립기념관을 선택한 배경에 대해 "충남은 나라가 위기에 처할 때마다 앞장섰던 충절의 고장"이라며 "내란 세력 심판과 민주주의 회복 의지를 상징적으로 드러낸 것"이라고 설명했다.
국가보훈부에 따르면 충남은 전국 독립유공자 1만8763명 가운데 1926명을 배출한 지역으로 유관순 열사와 윤봉길 의사, 김좌진 장군 등이 대표적 인물로 꼽힌다.
gyun507@newspim.com