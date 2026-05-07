[6·3 지선] 전 서울 강서구의원 9인 "진교훈 후보 지지"…미래 책임질 혁신 리더

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 전직 강서구의원 9인이 7일 진교훈 강서구청장 후보 지지성명을 발표했다.
- 진 후보는 2023년 보궐선거 승리와 고도제한 완화 등 구정 성과를 강조했다.
- AI 혁신경제도시와 교통망 확충 등 미래 비전을 제시하며 지지를 호소했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 더불어민주당 전직 서울 강서구의원 9인이 7일 진교훈 강서구청장 후보 선거사무소를 찾아 진교훈 후보 지지성명을 냈다.
이날 지지성명 발표에는 이영철 전 의장(4선), 곽판구 전 부의장(5선), 이연구 전 의장(4선), 송영섭 전 의장(4선), 신창욱 전 운영위원장(4선), 권오복 전 의장(재선), 도충락 전 의원(3선), 백종우 전 의원(초선), 최영자 전 의원(초선) 등이 함께 했다.
전 강서구의원 9인은 성명에서 "오직 강서의 발전과 구민 행복만 바라보며 6·3 지방선거에서 진교훈 강서구청장 후보를 지지하고자 한다"며 "진교훈 후보는 2023년 보궐선거 당시, 폭압적인 정권에 맞서 강서구민의 승리로 이끌었고, 33년간 다져진 공직 경험으로 1분 1초를 아껴가며 혼란에 빠졌던 강서 구정을 빠르게 정상화시켰다"고 강조했다.
이어 "진 후보는 누구도 쉽게 건드리지 못했던 '고도제한 완화'의 전기를 마련했고, 방화동 건폐장 이전 합의와 CJ부지 개발 허가 등 강서의 지도를 바꾸는 능력을 보여줬다"며 "국회대로 인근 공공주택복합사업 예정지구 지정 등 원도심 재개발·재건축 또한 속도감 있게 추진해 마곡과 원도심이 상생할 수 있는 '균형성장도시' 기틀을 닦았다"고 밝혔다.
이들은 "이번 선거는 지역 일꾼을 뽑는 자리일 뿐만 아니라 반성하지 않는 세력에 책임을 묻고 이재명 대통령과 함께 민생을 회복해야 하는 중대한 기로로, 진 후보야말로 강서의 미래를 책임질 혁신의 리더"라며 "AI 첨단 혁신경제도시, 사통팔달 교통망 확충, 촘촘한 안심복지도시 구현은 오직 진 후보만이 해낼 수 있다"면서 지지를 호소했다.
진교훈 후보는 "강서의 지역 정치를 이끌어주셨던 선배님들께서 지지 선언을 해주시니 매우 힘이 되면서도 무거운 책임감을 느낀다"며 "선배님들의 뜻 잘 이어받아 강서의 미래를 위해 더 노력하겠다는 약속을 드린다. 민주당의 승리와 저 진교훈의 승리를 위해 최선을 다해 끝까지 뛰겠다"고 다짐했다.
kh99@newspim.com