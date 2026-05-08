[뱅커스토리] 차재범 우리은행 ESG상생금융부 부부장 "포용적 금융, 금융질서 안정에 기여"

5년간 5대 금융지주 71조 포용적 금융 투입

우리은행 신용대출금리 7% 상한제 도입 등 역점 추진

"어려운 이들 제도권 안에 복귀, 금융질서 레벨업"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이재명 정부의 핵심 금융 정책인 '포용적 금융'에 5대 금융지주가 향후 5년간 71조원을 투입할 계획을 밝히는 등 금융 소외와 장기 연체, 불법 사금융 문제를 근본적으로 해결하기 위한 노력이 본격화되고 있다.

그동안에도 금융지주들은 상생이라는 이름으로 사회 공헌 활동을 적지 않게 해 왔지만, 이번에는 다르다. 우리은행 등 금융지주들은 포용적 금융 활동을 통해 취약 계층에 대한 핀셋 금융 지원과 지속적 관리로 금융 약자들의 재기를 지원해 이들이 다시 우수 고객이 되는 금융의 선순환에 나설 계획이다.

차재범 우리은행 ESG상생금융부 부부장. [사진 = 뉴스핌DB]

정부와 5대 금융지주들은 모두 앞다퉈 포용적 금융 투입 계획을 밝혔지만, 우리금융그룹은 '신용대출금리 7% 상한제' 등을 도입하는 등 새로운 아이디어를 추진하고 있다. 우리은행은 신용대출을 1년 이상 이용한 고객에 대해 대출 만기 시 재약정 과정에서 신용등급과 무관하게 금리가 연 7%를 넘지 않도록 자동 조정하고 있다.

현재 우리은행이 보유한 개인 신용대출 최고 금리가 연 12% 수준인 점을 고려하면 해당 고객들은 최대 5%포인트까지 이자 부담을 줄일 수 있는 셈이다. 이번 정책에 따른 수혜 고객 수는 지난해 말 기준 7만3000명, 지원 규모는 7000억 원으로 집계됐다.

우리은행의 포용적 금융을 실무선에서 이끄는 차재범 ESG상생금융부 부부장은 이 같은 포용적 금융을 단순히 어려운 이들에 대한 지원이 아니라 지속적 관리를 통한 재기 지원에 초점을 맞췄다.

차 부부장은 "어떤 사람들은 사회에서 도와주지 않으면 실제로 재기가 어려운데 이들을 제도권 안으로 들어오게 해서 연체도 줄이고, 이를 통해 금융 질서를 조금 더 레벨업시킬 수 있다"며 "추가 지원이나 컨설팅 등을 통해 이들이 정상화되면 우수 고객이 되는 것"이라고 목소리를 높였다.

◆ "윤리적 해이? 고의적 연체보다 경기 요인 많아"

포용적 금융이 자칫 '윤리적 해이'로 흐를 수 있다는 지적이 있지만, 차 부부장은 "오히려 금융 질서를 안정시키는 역할을 한다"고 강조했다.

차 부부장은 "지원 대상 고객 다수는 고의적 연체보다 금리 환경 변화와 경기 요인으로 부담이 가중된 경우가 많다"며 "우리가 장애인,노인, 청소년의 생활 안정과 성장을 위해 사회 공헌 사업을 하듯, 금융기관이 금융 취약계층을 지원하는 것은 사회 구성원으로서 건전한 사회를 만들기 위해 당연히 해야 할 역할"이라고 말했다.

우리은행은 포용적 금융 지원 대상자를 단순한 신용등급이 아니라 은행과의 거래 이력, 성실상환 여부, 현재의 경제적 상황 등을 종합적으로 고려해 선정한다.

차 부부장은 "포용적 금융에 윤리적 해이나 역차별 논란이 일 수도 있어 내부에서 이에 대한 허들을 만들려고 한다"며 "분할 상환 또는 금리 상한선을 두거나, 성실하게 상환하면 재기 관련 추가 지원을 해주는 등 연체 관리를 하고 있다"고 설명했다.

차재범 우리은행 ESG상생금융부 부부장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "재기 가능성과 채무 부담 완화 균형 고민"

차 부부장은 포용적 금융에 대해 재무 정보의 불완전성과 담보 부족을 어려운 점으로 꼽았다. 그는 "경제적 약자 대상 상품은 소득 증빙이 어렵기 때문에 기존 신용평가만으로는 실질 위험을 반영하기 어렵다"며 "우리은행은 포용 금융 상품에 대안적 신용평가모형을 제한적으로 활용하고, 분할상환 구조 등을 통해 상환 부담과 리스크를 함께 관리하고 있다"고 설명했다.

일반 기업금융이나 가계대출보다 연체율은 높지만, 그는 "금리 상한 설정, 성실상환 유인, 분할상환 구조 등 사전적인 리스크 관리 장치가 설계돼 있어 무작위적인 위험부담은 아니다"며 "실무자 입장에서는 수치 자체보다도 '리스크를 어떻게 구조적으로 관리할 것인가'에 초점을 맞추게 되고, 이런 과정이 금융의 사회적 역할을 체감화하는 계기가 되고 있다"고 말했다.

그는 "장기 연체자에 대해 추심을 중단하고 이자를 면제하는 조치는 사회적 책임이지만, 동시에 제도의 남용 가능성도 배제할 수 없다"며 "단순히 채무를 줄이는 것이 아니라, 실제로 경제 활동에 복귀할 수 있는 기반을 마련해 주는 것이 중요하다"고 역설했다.

이어 "연체 기간, 잔액 규모, 평판 리스크 등을 종합적으로 검토해 지원 대상을 선별하고 있으며, 사회적 책임과 금융 질서 모두를 고려한 판단을 하려고 노력한다"고 말했다.

◆ "종합지원체계 통해 일회성 지원 아닌 성장 금융을"

차 부부장은 포용 금융이 금융 약자의 실질적 성장으로 이어가기 위해선 성장 단계에 맞는 보증, 컨설팅, 추가 금융 지원 연계가 필요하다고 강조했다.

그는 "종합지원체계가 강화될수록 포용 금융은 일회성 지원이 아닌, 지속 가능한 성장 금융으로 자리 잡을 수 있을 것"이라며 "2030년 목표 달성을 위해 경영진을 포함해 전 직원이 포용 금융을 정부나 금융당국이 시켜서 하는 것이 아닌, 금융의 본질적 업무로 인식해야 한다"고 말했다.

이어 "취약계층의 금융상품 이용 기회를 넓혀 경제적 자립과 소비 활동을 촉진하는 정책들을 통해 경제 활성화에 이바지할 수 있다"며 "이것이 금융 발전에도 도움이 된다는 인식이 중요하다"고 덧붙였다.

차 부부장은 2007년 입행 이후 인재개발, 영업지원, 디지털금융 등을 맡아 오다가 2023년부터 상생금융부에서 근무하고 있다. 그는 "5000만원 이하 첫달 이자 캐시백 등을 시행했을 때 소상공인 등이 폐업 컨설팅에 참여해 다시 한 번 힘을 내보자며 도전에 나선 적이 있다"며 "정부 보증 관련 대출을 추가로 받아 폐업하지 않고 재기한 분들을 보면 보람도 느낀다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com