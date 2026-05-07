종합특검, 檢이프로스 압수수색 재개…심우정 '내란종사·직권남용' 관련

AI 핵심 요약beta
- 종합특검팀이 7일 심우정 전 검찰총장의 12·3 비상계엄 관여 의혹으로 검찰 이프로스 서버 압수수색을 재개했다.
- 광주센터에서 오후 2시부터 권영빈 검보 지휘로 영장 집행을 진행한다.
- 지난달 24일 중단된 수사로 내란·직권남용 혐의 정황을 확보할 전망이다.
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심우정 피의자 적시 뒤 잇단 압색…대검·이프로스 정조준
계엄 관여·즉시항고 포기 정조준…핵심 디지털 증거 확보 주목
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차종합특별검사팀(종합특검)이 심우정 전 검찰총장의 12·3 비상계엄 관여 의혹과 관련해 검찰 내부망 이프로스 서버에 대한 압수수색을 재개한다.
종합특검은 7일 공지를 내고 "이날 오후 2시부터 권영빈 검보 현장 지휘 하에 광주광역시 소재 국가정보자원관리원 광주센터에서 대검 이프로스 서버 압수수색 영장 집행을 재개할 예정"이라고 밝혔다.
이어 "심 전 총장의 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의와 관련해 지난번 야간에 중지했던 압수수색 영장 집행을 재개하는 것"이라고 설명했다.
앞서 종합특검은 지난달 24일 밤 광주광역시 서구 소재 대검 이프로스 서버에 대한 강제수사에도 착수했으나, 심야에 이르러 영장 집행을 중단했다.
종합특검은 대검 이프로스 압수수색 하루 전인 지난달 23일 심 전 총장을 내란중요임무종사 등 혐의 피의자로 적시해 대검을 압수수색한 바 있다.
심 전 총장은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 박성재 전 법무부 장관의 지시로 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받고 있다. 계엄 정국 때 심 전 총장은 박 전 장관과 3차례 통화한 것으로 알려졌다.
지난해 3월 윤 전 대통령에 대한 법원의 구속 취소 결정에 즉시 항고를 포기한 점도 종합특검의 수사 대상인 것으로 전해진다.
특검팀은 이날 압수수색을 통해 심 전 총장이 연루된 계엄 관여 의혹과 즉시항고 포기 사건 관련한 정황을 확보할 것으로 보인다.
yek105@newspim.com