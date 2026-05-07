한국전지안전, ESS 배터리 재활용 공정 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국전지안전이 사용후 ESS 각형 리튬이온 배터리 재활용 안전 전처리 자동화 공정 기술을 확보했다.
- 시험생산 라인을 구축해 안전 불능화, 모듈 분리, 셀 해체 등을 반자동으로 수행한다.
- 배터리 전주기 통합 서비스 모델을 추진하며 작업 효율과 소재 회수 표준화를 달성한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국전지안전㈜이 사용후 ESS 각형 리튬이온 배터리 재활용을 위한 안전 전처리 자동화 공정 기술을 확보하고 시험생산 라인 구축을 추진 중이라고 밝혔다.
한국전지안전은 UNIST와 솔라라이트가 공동 설립한 연구소기업으로, 배터리 안전 진단과 사용후 리튬이온배터리(LIB) 전처리 기술 개발을 진행하고 있다.
이번 공정 라인은 사용후 각형 배터리를 대상으로 안전 불능화, 모듈 분리, 셀 해체, 케이스 절단, 젤리롤 회수 등 전처리 과정을 반자동 방식으로 수행하도록 설계됐다. 회사 측은 기존 수작업 공정에서 발생할 수 있는 감전, 발열, 화재 위험을 줄이고 작업 효율과 소재 회수 표준화를 추진할 계획이라고 설명했다.
최근 ESS 시장 확대와 함께 사용후 배터리 처리 수요가 증가하면서 전처리 기술 중요성도 커지고 있다. 업계에서는 태양광과 ESS 등 신재생에너지 보급 확대에 따라 배터리 사후 관리 체계 구축 필요성이 높아지고 있다고 보고 있다.
한국전지안전은 이번 공정 라인을 기반으로 유지관리(O&M), 성능 진단, 안전 관리, 사용후 배터리 재활용을 연계한 배터리 전주기 통합 서비스 모델 구축을 추진할 계획이다.
회사 측은 자동화 공정 적용 시 동일 인력 기준 처리량 증가와 작업 편차 감소 효과가 기대된다고 밝혔다.
한국전지안전 관계자는 "사용후 배터리 산업은 안전 전처리와 소재 회수 기술 중심으로 확대되고 있다"며 "ESS 배터리 해체와 재사용 평가, 재활용 연계 체계를 지속 고도화할 계획"이라고 말했다.
이어 "AI 기반 운영 기술과 ESS 상태 진단, VPP 연계 운영 기술 등을 접목해 에너지 운영 안정성과 자원 순환 체계 구축에 기여할 계획"이라고 밝혔다.
한편 한국전지안전은 향후 공정 안정성 검증과 회수 소재 품질 평가, 처리 효율 개선 등을 단계적으로 추진할 예정이다.
whitss@newspim.com