비던, 데뷔곡 '범' MV 공개

AI 핵심 요약beta
- 버추얼 아이돌 B:DAWN이 6일 온라인 쇼케이스를 열었다.
- 데뷔곡 '범(BEOM)' 뮤직비디오 본편을 처음 공개했다.
- 멤버 소개와 퍼포먼스 무대로 팬들과 소통했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 버추얼 아이돌 그룹 B:DAWN(비던)이 첫 온라인 쇼케이스를 열고 데뷔곡 '범(BEOM)' 뮤직비디오 본편을 공개했다.
두리엔터테인먼트는 비던이 지난 6일 네이버 치지직 비전스테이지를 통해 온라인 쇼케이스를 진행했다고 밝혔다. 행사에는 방송인 박슬기가 진행자로 참여했으며, 멤버 도진·우림·이온·강호·한솔이 완전체로 공식 무대에 처음 등장했다.
쇼케이스에서는 그룹 로고 모션과 비주얼 필름 공개를 시작으로 멤버 소개, 데뷔 소감, 팀 콘셉트 및 활동 계획 소개 등이 진행됐다. 멤버들은 준비 과정과 향후 활동 방향 등을 설명하며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.
이날 현장에서는 데뷔곡 '범(BEOM)' 뮤직비디오도 처음 공개됐다. 비던은 곡의 콘셉트와 제작 과정을 소개하며 팀의 세계관과 방향성을 설명했다.
'범(BEOM)'은 호랑이를 모티브로 한 콘셉트의 곡으로, 퍼포먼스 중심 구성이 특징이다. 뮤직비디오에는 남산타워와 한옥 등 한국적 배경 요소가 활용됐다.
쇼케이스에서는 '범 챌린지 튜토리얼', 실시간 댓글 소통 등 참여형 프로그램도 함께 진행됐다. 후반부에는 데뷔곡 퍼포먼스 무대도 공개됐다.
이번 뮤직비디오는 aespa, BLACKPINK, Red Velvet 등의 뮤직비디오 제작에 참여한 서동혁 감독이 프로듀싱에 참여했다. 애니메이션 제작사 스튜디오미르도 제작에 함께했다.
두리엔터테인먼트 관계자는 "이번 쇼케이스는 비던의 음악과 세계관을 처음 공개한 자리"라며 "다양한 콘텐츠를 통해 국내외 팬들과 소통을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.
한편 비던은 도진, 우림, 이온, 강호, 한솔로 구성된 5인조 버추얼 아이돌 그룹이다.
whitss@newspim.com