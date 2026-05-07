심평원, 대장암 '자율형 분석심사' 선도기관 공모…진료 자율성 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 건강보험심사평가원이 27일까지 대장암 영역 자율형 분석심사 선도사업 참여 의료기관을 모집한다.
- 자율형 분석심사는 의학적 근거 기반으로 진료의 전문성과 자율성을 보장하는 심사 방식이다.
- 선정된 기관은 7월부터 1년간 선도사업에 참여하게 된다.
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1년동안 선도사업에 참여
"환자 특성 고려한 진료"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 의학적 근거를 바탕으로 진료의 전문성과 자율성을 보장하는 대장암 영역 '자율형 분석심사 선도사업' 참여 의료기관 모집이 시작된다.
건강보험심사평가원(심평원)은 오는 27일까지 대장암 영역 '자율형 분석심사 선도사업'에 참여할 의료기관을 모집한다고 7일 밝혔다.
자율형 분석 심사는 제한된 기준을 적용하는 심사 방식에서 벗어나 의학적 근거 기반 진료의 전문성과 자율성을 보장하는 심사 방식이다. 진료비 심사와 의료 질 관리 수준이 높은 의료기관을 대상으로 한다.
선도 사업 대상 기관은 의료기관평가인증원의 인증을 받은 상급종합병원과 종합병원이다. 대장암 적정성 평가 1등급이면서 ▲다학제통합진료료 청구 ▲대장항문외과 전문의와 혈액종양내과 전문의 각각 1인 이상 ▲최근 3년간 대장암 수술 연평균 100건 이상의 모든 요건을 충족해야 한다.
기관 선정은 신청 기관의 제출 자료 등을 종합적으로 고려해 심의위원회 심의를 거쳐 확정된다. 선정된 기관은 오는 7월부터 1년간 선도 사업에 참여하게 된다.
참여를 희망하는 기관은 '참여 신청서, 운영 계획서, 참여 약정서'를 오는 27일 오후 6시까지 심평원 요양기관 업무포털을 통해 제출하면 된다.
홍승권 심평원장은 "자율형 분석 심사 선도 사업으로 다양한 환자 특성을 고려한 자율적인 근거 기반의 진료를 보장함으로써 보다 나은 국민 건강의 향상을 기대한다"며 "국민의 건강증진을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com