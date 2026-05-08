[서울시의원 후보] 국민의힘 강동 1~6, 남효선·박춘선·김현석·조동탁·김영철·장태용

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 강동구 서울시의원 1~6선거구 후보를 확정했다.
- 후보는 남효선·박춘선·김현석·조동탁·김영철·장태용이다.
- 현역 시의원과 지역·구의회 출신 인사들이 고르게 배치됐다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 강동구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.
강동구 서울시의원 선거구는 고덕·암사동 일대를 포함한 1선거구, 강일·상일·고덕동 일대를 포함한 2선거구, 천호동 일대를 포함한 3·4·6선거구, 성내·둔촌동 일대를 포함한 5선거구로 구성된다. 이번 공천에서는 현역 시의원과 지역 조직·구의회 출신 인사들이 고르게 배치됐다.
강동구 1~6선거구 후보는 남효선·박춘선·김현석·조동탁·김영철·장태용 후보다.
◆ 강동구 1선거구 남효선 후보
남효선 후보는 건국대학교 행정대학원을 졸업하고 사회복지학 석사 학위를 받았다.
국민의힘 강동갑 당협 중앙지회 회장과 서울시당 부대변인을 지낸 바 있다.
20대 대통령선거와 21대 국회의원선거에서 국민의힘 강동갑 선거대책본부장을 맡았으며 강동구 암사3동 재향군인회 회장과 강동구 영남향우연합회 사무총장 등 지역 기반 활동을 이어왔다.
◆ 강동구 2선거구 박춘선 후보
1966년생인 박춘선 후보는 고려대학교 일반대학원을 졸업하고 보건학 석사 학위를 받았으며 Westminster Graduate University에서 교육학 박사 학위를 받았다.
제11대 서울특별시의회 의원으로 운영위원회 위원과 환경수자원위원회 위원, 예산결산특별위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 환경수자원위원회 부위원장으로 활동하고 있으며 저출생 인구절벽 대응 특별위원회 위원장을 지낸 바 있다.
국회 저출생·인구절벽대응 국회포럼 정책자문위원과 저출산·고령사회위원회 임신·출산분야 분과위원 등을 지내며 관련 정책 분야 활동을 이어왔다.
◆ 강동구 3선거구 김현석 후보
1991년생인 김현석 후보는 연세대학교 경제대학 경제학과를 졸업했다.
국민의힘 중앙청년위원회 상임부위원장과 중앙당 상근부대변인을 지낸 바 있다.
대학원에 재학 중이며 청년·정무 분야 활동을 이어가고 있다.
◆ 강동구 4선거구 조동탁 후보
조동탁 후보는 여주대학을 졸업했으며 건국대학교 행정대학원 도시 및 지역계획학과에 재학 중이다.
강동구의회 5·6·7·8·9대 의원으로 활동했으며 제9대 전·후반기 강동구의회 의장과 제7대 후반기 강동구의회 의장을 지냈다. 또한 제9대 후반기 서울특별시 구의회 의장협의회 회장과 대한민국 시군자치구의회 의장협의회 부회장을 맡은 바 있다.
서울시 파크골프협회 명예회장으로 활동하고 있으며 서울시 파크골프연합회 회장과 강동구 파크골프협회 회장 등을 지냈다. 새누리당 서울시당 부대변인과 민주평화통일자문위원 등으로 활동한 바 있다.
◆ 강동구 5선거구 김영철 후보
1951년생인 김영철 후보는 관동대학교 해양토목과를 졸업했다.
제11대 서울특별시의회 의원으로 도시계획균형위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원, 예산정책위원회 위원장 등을 거쳤다. 현재 주택공간위원회 위원으로 활동하고 있으며 서울주택도시공사 사장 후보자 인사청문특별위원회 위원으로 활동하고 있다.
강동구의회 4선 의원 출신으로 강동구의회 의장을 지낸 바 있다.
◆ 강동구 6선거구 장태용 후보
1981년생인 장태용 후보는 건국대학교 경제학과를 졸업했으며 고려대학교 정책대학원에서 정치학 석사 학위를 받았다.
제11대 서울특별시의회 의원으로 기획경제위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 행정자치위원회 위원장으로 활동하고 있으며 서울미래전략 통합추진 특별위원회와 윤리특별위원회 등에서 활동했다.
서울특별시의회 국민의힘 의안부대표를 지냈으며 부산광역시청과 경기도청 지방행정사무관, 국회의원실 보좌관 등으로 활동한 바 있다.
oneway@newspim.com