[서울시의원 후보] 민주 은평구 1~4선거구, 성흠제·이병도·박유진·이현찬

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 6·3 지방선거 서울시의원 은평구 4개 선거구 후보 공천을 완료했다.
- 공천된 후보들은 모두 시의원 경력을 보유한 현역급 인재로 도시안전, 복지, 마케팅, 정책 분야 전문가들이다.
- 원내대표와 의정 베테랑 등으로 구성해 지역 발전을 위한 정책 연속성을 강조하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거 서울시의원 은평구 4개 선거구 후보 공천을 완료했다. 이번 은평 라인업의 특징은 전원 시의원 경력을 보유한 '현역급 인재'들로 구성됐다는 점이다.
서울시의회 원내대표를 비롯해 행정, 복지, 마케팅 전문가를 전면에 배치하며 지역 발전을 위한 정책 연속성을 강조하고 있다.
◆ 은평구 1선거구 성흠제 후보
1965년생인 성흠제 후보는 서울시의회 더불어민주당 원내대표(대표의원)를 맡고 있는 중량급 정치인이다. 10대와 11대 시의원을 거치며 도시안전건설 분야에서 전문성을 쌓았다.
연세대학교 공학대학원에서 도시계획 공학석사 학위를 받은 도시 전문가로서, 은평의 도시 정비와 안전 인프라 구축을 주도할 적임자로 꼽힌다.
◆ 은평구 2선거구 이병도 후보
1973년생인 이병도 후보는 10대와 11대 서울시의회에서 활동한 재선 의원으로, 보건복지 분야에서 두각을 나타내 왔다.
홍익대학교 교육대학원에서 교육학을 전공했으며, 서울시의회 보건복지위원회 위원으로 활동하며 지역 공공 의료와 복지 사각지대 해소에 앞장섰다. 특히 여성 인력의 취·창업 지원 등 민생 중심의 정책 행보가 강점이다.
◆ 은평구 3선거구 박유진 후보
1974년생인 박유진 후보는 위메프 마케팅·홍보실장 출신의 '실무형 마케팅 전문가'다. 11대 시의회에 입성해 행정자치위원회 부위원장을 역임하며 기업인 특유의 효율적인 행정 감시 능력을 보여줬다.
실물 경제에 대한 이해도를 바탕으로 은평의 지역 경제 활성화와 스마트 행정 도입을 이끌 차세대 리더로 평가받는다.
◆ 은평구 4선거구 이현찬 후보
1961년생인 이현찬 후보는 은평구의회 의장과 9·10대 서울시의원을 지낸 '의정 베테랑'이다. 한양대학교 공공정책대학원에서 행정학 석사 학위를 받았으며, 현재 민주당 중앙당 정책위부의장을 맡고 있는 정책통이다.
기초의회와 광역의회를 두루 거친 관록을 바탕으로 중앙당과 시의회를 잇는 정책 가교 역할을 수행하고 있다.
allpass@newspim.com