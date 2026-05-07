[서울시의원 후보] 민주당 광진구 1~4선거구, 김회근·최두호·이상엽·김창현

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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 광진구 서울시의원 4개 선거구의 후보 라인업을 확정했다.

광진구는 민주당의 전통적 강세 지역으로 분류되는 만큼, 국회의원 보좌관 출신의 젊은 정책 전문가들과 의장직을 역임한 베테랑 기초의원들을 배치해 실무 능력과 지역 장악력을 동시에 확보하겠다는 전략이다.

김회근 더불어민주당 광진구 1선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 광진구 1선거구 김회근 후보

1978년생인 김회근 후보는 성균관대학교 법학과를 졸업한 법률·정책 전문가다. 제8대 광진구의회 의원을 지내며 현장 의정을 익혔고, 최근까지 이정헌 국회의원 보좌관으로 활동하며 중앙 정치와 지역 현안을 잇는 가교 역할을 수행했다.

김 후보는 민주당 서울특별시당 을지로위원회 부위원장과 광진문화원 이사로도 활동했다.

최두호 더불어민주당 광진구 2선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 광진구 2선거구 최두호 후보

1964년생인 최두호 후보는 현대자동차 공채 입사 출신으로 현재 현대자동차 용두역 대리점을 운영 중인 실물 경제 전문가다.

한양대학교 경영대학원에서 경영학 석사 학위를 취득했으며, 지난해 더민주전국혁신회의 상임위원과 광진구상공회 이사로도 활동했다.

오랜 기업 생활과 경영 현장에서 다져온 합리적인 마인드와 관리 능력을 바탕으로 광진의 경제 활성화와 민생 현안 해결에 주력한다는 포부다.

이상엽 더불어민주당 광진구 3선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 광진구 3선거구 이상엽 후보

1980년생인 이상엽 후보는 고민정 국회의원의 보좌관으로 활동하며 지역 내 인지도를 쌓아온 인물이다.

건국대학교 행정대학원에서 행정학 석사 학위를 받았으며, 서울시 명예시장과 더불어민주당 중앙당 부대변인을 역임하며 정무적 감각을 인정받았다.

김창현 더불어민주당 광진구 4선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 광진구 4선거구 김창현 후보

1963년생인 김창현 후보는 광진구의회 3선(5·6·7대) 의원이자 제7대 후반기 의장을 지낸 지역의 대표적인 중량급 인사다.

건국대학교 행정대학원에서 도시계획학 석사 학위를 취득했으며, 기획행정위원회와 의회운영위원회 등 핵심 요직을 두루 거쳤다.

도시계획 전문가로서 지역 내 종상향 및 재개발 현안을 해결할 적임자로 평가받는다.

allpass@newspim.com