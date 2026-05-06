빈느, 5월 한 달간 공식몰 단독 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- K-뷰티 브랜드 빈느가 5월 가정의달을 맞아 공식 온라인몰에서 한 달간 단독 프로모션을 진행했다.
- 전용 할인 쿠폰, 세트 상품 할인, 선물 포장 서비스 등을 제공하며 리필 상품 구매 시 추가 혜택을 부여했다.
- 에센스 광채 쿠션, UV 퍼펙션 선크림, 바이오 딥 콜라겐 퍼밍 마스크 등 주요 라인업 전체가 행사 대상에 포함됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = K-뷰티 브랜드 빈느(VINNE)가 5월 가정의 달을 맞아 공식 온라인몰에서 단독 프로모션을 진행한다. 이번 행사는 한 달간 운영되며, 시즌 수요에 맞춘 기획 세트 구성과 자사몰 이용객을 위한 전용 혜택 제공에 중점을 두었다.
프로모션 기간 동안 공식몰에서는 전용 할인 쿠폰 배포와 함께 세트 상품 할인 혜택이 적용된다. 또한 선물용 구매 수요를 고려해 선물 포장 서비스를 제공하며, 리필 상품 구매 시 추가 혜택을 부여하는 등 서비스 범위를 확대해 운영한다.
행사 대상에는 브랜드의 주요 라인업이 모두 포함된다. 누적 리뷰 1만 5000건을 기록한 '에센스 광채 쿠션'을 비롯해, 2024년 출시 이후 메이크업 시장에서 판매량을 유지하고 있는 'UV 퍼펙션 선크림'이 포함됐다. 아울러 2025년 출시되어 국내를 비롯해 일본과 미국 시장으로 유통망을 넓히고 있는 '바이오 딥 콜라겐 퍼밍 마스크' 등 스킨케어 제품군도 이번 프로모션 대상에 해당한다.
빈느는 베이스 메이크업을 시작으로 립 케어, 헤어 메이크업, 선케어, 스킨케어 등 단계적으로 제품군을 확장하며 브랜드 라인업을 구축해왔다. 빈느 관계자는 "공식몰 이용 고객의 구매 패턴을 분석해 시즌에 적합한 세트 구성과 사후 서비스를 준비했다"며 "자사몰 단독 혜택을 통해 고객 접점을 강화하고 확장된 전체 제품군을 통합적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.
ohzin@newspim.com