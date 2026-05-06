수원시, 자원안보위기 대응 버스 노선 5개 임시 증편 운행

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 6일 자원안보위기 대응으로 버스 5개 노선을 증편한다.
- 중동전쟁 장기화와 승용차5부제로 대중교통 수요 증가에 차량10대를 추가 투입한다.
- 출퇴근 장거리 노선 중심으로 하루26회 운행하며 추가 증편도 검토한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 자원안보위기 상황에 대응해 일반 시내버스 3개 노선(300·301·900번)과 광역버스 2개 노선(7770·7780번)을 임시 증편 운행한다고 6일 밝혔다.
중동 전쟁 장기화에 따른 자원안보 위기경보 '경계' 단계 발령과 승용차 5부제(공공기관 2부제) 시행으로 대중교통 이용 수요가 증가함에 따라 시민들의 이동 불편을 해소하기 위해 자원위기경보 해제 시까지 총 5개 노선에 차량 10대를 추가 투입해 하루 26회 증편 운행한다.
경기도 공공관리제 노선 중 출퇴근 시간대 이용 수요가 높은 장거리 노선을 중심으로 선정했다. 300번·301번 노선은 평택·오산에서 수원을 거쳐 의왕·안양을 연결하고 900번 노선은 수원과 안양·시흥·구로를 잇는다. 7770번과 7780번은 수원과 사당을 오가는 직행좌석버스다.
주요 출퇴근 구간의 혼잡 완화에 도움이 될 것으로 기대된다. 수원시는 향후 대중교통 이용 수요 증가 추이를 반영해 추가 증편 노선도 검토할 계획이다.
수원시 관계자는 "자원 위기 상황과 승용차 부제 시행에 따른 교통 여건 변화를 면밀히 살피고 있다"며 "대중교통 이용 증가에 대응해 시내버스 증편 운행 등으로 시민 불편을 최소화하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com