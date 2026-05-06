재외국민도 해외 휴대전화로 공공서비스 이용…'재외국민 인증서' 도입

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 앞으로 해외에 거주하는 재외국민도 국내 휴대전화 없이 해외 번호만으로 공공 웹사이트를 이용할 수 있게 된다.

행정안전부와 재외동포청은 6일 재외국민이 '재외국민 인증서'를 통해 공공 웹사이트에서 본인 인증을 할 수 있도록 서비스를 개선했다고 밝혔다.

[자료=행안부]

그동안 재외국민은 정부24 등 공공 서비스를 이용할 때 국내 통신사를 통한 본인 인증이 필요해 불편을 겪어왔다. 해외에서 사용하는 휴대전화로는 인증이 불가능해 별도의 알뜰폰을 유지하거나, 인증서 발급을 위해 재외공관을 직접 방문해야 하는 번거로움이 있었다.

이번 개선으로 재외국민은 해외 휴대전화 번호와 전자여권을 활용해 본인 확인을 하고 인증서를 발급받을 수 있게 됐다. 재외국민 등록이 돼 있고 주민등록번호와 유효한 전자여권을 보유한 경우, 국민·신한·우리·하나·토스 등 5개 민간 금융앱을 통해 인증서를 즉시 발급받을 수 있다.

공공 웹사이트 이용 절차도 간소화됐다. 이용자는 로그인 시 '간편인증'을 선택한 뒤 국가코드와 함께 해외 휴대전화 번호를 입력하고, 발급받은 재외국민 인증서를 통해 인증하면 된다.

이에 따라 재외국민은 전 세계 어디서나 시간과 장소의 제약 없이 국내 공공서비스를 이용할 수 있게 될 전망이다.

김경협 재외동포청장은 "재외국민이 거주 국가의 휴대전화로 공공서비스를 이용할 수 있게 되어 실질적인 편의가 크게 개선될 것으로 기대한다"며 "관계부처와 협력해 재외국민의 디지털서비스 이용 환경을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관은 "해외 거주 국민이 공공 웹사이트 이용 과정에서 겪은 고충을 해소하게 되어 의미가 크다"며 "앞으로도 인공지능(AI) 민주정부를 실현하는 과정에서 소외되는 국민 없이 누구나 디지털 서비스의 편리함을 동등하게 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com