韩加大力度扶持影视剧 拟设2590亿韩元基金

纽斯频通讯社首尔5月6日电 韩国文化体育观光部（下称文体部）6日表示，当天在首尔国立现代美术馆召开文化艺术政策咨询委员会电影与视频分科第三次会议，重点研究促进影视产业发展的政策举措。

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文体部介绍，针对国际联合制作需求上升，将推进电影国际合拍支持项目，并开展与海外平台合作的广播影视国际合拍项目。同时，通过扩大制作费用支持预算、提高制作费贷款上限等方式，加强政策性金融支持，提升企业知识产权获取能力。

为扩大产业资金供给，韩国政府计划设立规模约2590亿韩元（约合人民币12亿元）的"K-内容·媒体战略基金"，重点投向影视剧领域，并通过放宽政策基金投资限制、将母基金优先损失承担比例由15%提高至20%等措施，降低民间投资风险，促进资金投入。

在消费端，政府计划5月发放电影观影优惠券，以延续近期影院市场回暖势头。同时，将研究扩大青少年等潜在观众群体的相关措施。

此外，围绕2027年预算编制，会议还将讨论对新媒体影像内容产业的支持方案，包括面向网络视频和短视频等领域的全周期扶持政策。

文体部表示，将在现有电影产业政策基础上，推动构建覆盖整个影像内容产业的中长期发展体系。

据介绍，该咨询委员会由制作、发行、投资等领域的9名专家组成。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社