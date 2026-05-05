전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.05 (화)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로축구] 전북, 광주 완파 3연승...제주, 부천 잡고 2연패 탈출

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 전북이 5일 광주를 4-0으로 완파했다.
  • 오베르단 데뷔골 등으로 리그 2위 지켰다.
  • 제주가 부천을 1-0 꺾고 6위로 올라섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북이 안방에서 '호남 더비'를 지배했다. 제주는 '연고 이전 더비'에서 또다시 승리했다.

전북 현대는 5일 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 12라운드에서 광주FC를 4-0으로 완파했다. 리그 3연승을 달린 전북은 6승 3무 3패(승점 21)로 2위를 굳게 지켰다. 한 경기 덜 치른 선두 FC서울(승점 25)과는 승점 4 차다. 광주는 1승 3무 8패(승점 6)로 최하위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북 티아고가 5일 2026 K리그1 12라운드에서 광주와의 홈 경기에서 골 셀레브레이션을 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.05 psoq1337@newspim.com

초반부터 전북이 주도권을 틀어쥐었다. 전반 29분 김영빈의 헤더가 골대를 스치며 한숨을 삼켰다. 전반 43분 골키퍼가 쳐낸 세컨드볼을 노리던 오베르단이 페널티지역 정면에서 다시 머리로 밀어 넣었다. 올 시즌 포항을 떠나 전북에 합류한 오베르단의 '전북 데뷔골'이다.

후반 5분엔 오베르단이 페널티아크 오른쪽으로 내준 패스를 김승섭이 오른발로 마무리했다. 이 골로 오베르단은 1골 1도움, 김승섭은 전북 이적 후 첫 득점을 완성했다. 후반 42분 이영재가 중원에서 찔러준 패스를 티아고가 박스 안에서 오른발 슈팅으로 마무리하며 쐐기골을 터뜨렸다. 경기 종료 직전엔 이승우가 박스 안에서 페널티킥을 얻어냈고 후반 53분 스스로 키커로 나서 침착하게 마무리했다.

같은 시각 부천종합운동장에서는 제주가 남태희의 결승골을 앞세워 부천FC1995를 1-0으로 꺾고 2연패에서 벗어났다. 제주는 4승 3무 5패(승점 15)로 6위에 올랐다. 7위 포항스틸러스와 승점은 같지만 다득점에서 앞섰다. 부천은 3승 4무 5패(승점 13)로 10위 김천상무와 승점은 같지만 다득점에서 밀려 11위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제주 남태희(왼쪽)가 5일 2026 K리그1 12라운드에서 부천과의 원정 경기에서 결승골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.05 psoq1337@newspim.com

두 팀의 대결은 '연고 이전 더비'라는 이름이 붙는다. 제주가 2006년 부천에서 제주도로 연고를 옮기며 원래 부천의 팀이었던 시절의 기억을 남겼다. 축구단을 잃은 부천 팬들은 2007년 새로 팀을 만들어 2026시즌 K리그1 승격까지 이뤄냈다. 올 시즌 첫 맞대결이었던 4월 6라운드에서 제주는 1-0으로 승리한 바 있다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
서울 휘발유 2052원 육박 '오름세 지속' [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대구와 부산, 울산을 제외한 전국 모든 지역의 평균 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 가격은 2052원에 육박했다. 5일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 평균 휘발유 판매 가격은 전날보다 0.26원 오른 리터당 2011.3원으로 집계됐다. 전국 최고가는 리터당 2640원, 최저가는 1759원이다. 3일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습.[사진=뉴스핌 DB] 전국 평균 휘발유 가격은 지난달 17일 리터당 2000원을 넘어선 뒤 오름세를 이어가고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.7원 오른 리터당 2051.74원을 기록했다. 평균 가격이 가장 낮은 지역은 대구로 리터당 1995.84원이었다. 부산은 1998.38원, 울산은 1999.22원으로 2000원을 밑돌았다. 경유 가격은 소폭 하락했다. 전국 평균 경유 판매 가격은 전날보다 0.04원 내린 리터당 2005.17원으로 나타났다. 서울 평균 경유 가격은 전날보다 0.28원 오른 리터당 2038.16원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.36원 내린 리터당 1988.26원으로 가장 낮았다. 정부는 미국과 이란 간 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 오르자 최고가격제를 시행 중이다. 지난달 24일부터 적용된 4차 최고가격제는 3차 때와 같은 수준으로 동결됐다. 4차 최고가격제상 리터당 공급가는 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.  yuniya@newspim.com 2026-05-05 14:45
사진
삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동