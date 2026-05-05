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임태희 경기교육감 후보 "경기공유학교 대폭 확대, 사교육비 부담 확실히 잡겠다"

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  • 임태희 경기도교육감 예비후보가 5일 경기공유학교 전면 확대를 발표했다.
  • 사교육비 60만원 현실에서 학점인정형 모델로 사교육 대체를 강조했다.
  • 디지털 플랫폼 구축으로 교직원 부담 줄이고 맞춤 교육을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2025년 13만 명 참여 성과 바탕으로 '고도화 계획' 발표
학점 인정·생기부 연계 강화로 대입 경쟁력 제고…"세상에서 가장 큰 학교 만들 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 예비후보가 사교육 문제의 실질적인 대안으로 주목받고 있는 '경기공유학교'의 전면 확대와 고도화 방안을 발표하며 표심 공략에 나섰다.

임태희 후보는"학생들이 원하는 배움이 모두 이뤄지는 학교를 만들겠다"고 강조했다. [사진= 임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

5일 임 예비후보는 "학생 1인당 월평균 사교육비가 60만 원을 넘어선 현실에서 경기공유학교가 해답이 될 것"이라며 "지역사회의 역량을 총동원해 원하는 배움이 모두 이뤄지는 학교를 만들겠다"고 강조했다.

지난해 13만여 명의 학생이 참여하고 7200여 개의 프로그램이 운영된 경기공유학교는 단순한 체험 위주 교육을 넘어 '학점인정형' 모델로 진화하며 큰 호응을 얻고 있다.

임 예비후보 측은 학교에서 개설하기 어려운 심화 과목을 지역사회 자원과 연계하고 이를 고교 졸업 필수 이수 학점으로 인정받도록 해 사교육 대체 효과를 극대화했다는 평가를 받고 있다. 특히 탐구 활동 내용이 학교생활기록부에 상세히 기재되면서 대입을 준비하는 학생과 학부모들에게 차별화된 기회를 제공하고 있다.

대입을 준비하는 학생과 학부모들에게 차별화된 기회를 제공하고 있다. [사진= 임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

향후 계획으로는 ▲첨단 신산업 심화 실습▲국가기관 연계 예술·과학 교육▲맞춤형 진로 교육 등이 더욱 강화된다.

대학 연계로는 서강대, 중앙대, 성균관대 등 40여 개 대학과 협력해 반도체 제조, AI 기반 생물정보학 등 고교 수준을 넘어선 실습을 진행하며 대학 진학 시 추가 학점 인정까지 추진한다.

국가기관 연계는 국립과천과학관의 항공기 수업, 국립현대미술관의 큐레이팅 체험 등 전문가의 평가가 생기부에 반영되는 현장 중심 교육을 제공하고 전문 진로 교육은 영어, 수학 등 기초 교과뿐 아니라 반려동물 관리, 조리 등 68개 전문 과목을 지역 전문 기관과 협력해 심도 있게 다룬다.

성장의 이면에 있던 교직원의 업무 과중 문제에 대한 해결책도 제시됐다. 임 예비후보는 "직원들의 헌신에만 기댈 수는 없다"며 강사 매칭부터 수강 신청, 출결 관리, 학점 인정 처리까지 전 과정을 자동화하는 '디지털 통합 플랫폼'을 구축해 행정 부담을 획기적으로 낮추겠다고 약속했다.

임태희 후보는 '디지털 통합 플랫폼'을 구축해 행정 부담을 획기적으로 낮추겠다고 약속했다. [사진= 임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

임 예비후보는 "학생에게는 맞춤형 교육을, 학부모에게는 사교육비 경감을 제공하는 경기공유학교를 통해 경기도 교육의 질을 최고 수준으로 끌어올리겠다"고 다짐했다.

beignn@newspim.com

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서울 휘발유 2052원 육박 '오름세 지속' [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대구와 부산, 울산을 제외한 전국 모든 지역의 평균 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 가격은 2052원에 육박했다. 5일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 평균 휘발유 판매 가격은 전날보다 0.26원 오른 리터당 2011.3원으로 집계됐다. 전국 최고가는 리터당 2640원, 최저가는 1759원이다. 3일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습.[사진=뉴스핌 DB] 전국 평균 휘발유 가격은 지난달 17일 리터당 2000원을 넘어선 뒤 오름세를 이어가고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.7원 오른 리터당 2051.74원을 기록했다. 평균 가격이 가장 낮은 지역은 대구로 리터당 1995.84원이었다. 부산은 1998.38원, 울산은 1999.22원으로 2000원을 밑돌았다. 경유 가격은 소폭 하락했다. 전국 평균 경유 판매 가격은 전날보다 0.04원 내린 리터당 2005.17원으로 나타났다. 서울 평균 경유 가격은 전날보다 0.28원 오른 리터당 2038.16원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.36원 내린 리터당 1988.26원으로 가장 낮았다. 정부는 미국과 이란 간 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 오르자 최고가격제를 시행 중이다. 지난달 24일부터 적용된 4차 최고가격제는 3차 때와 같은 수준으로 동결됐다. 4차 최고가격제상 리터당 공급가는 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.  yuniya@newspim.com 2026-05-05 14:45
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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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