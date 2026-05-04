허인회 '기록 수정' 논란에...대한골프협회 "실수 인정"

매경오픈 3R 7번홀 티샷 OB 방향 날아가 잠정구 플레이

원구 위치 확인 불가 멀리건 인정...최종일 뒤늦게 2벌타

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한골프협회(KGA)가 GS칼텍스 매경오픈에서 발생한 어처구니없는 오심과 미숙한 운영에 대해 고개를 숙였다. KGA는 4일 공식 입장문을 내고 지난 2일 열린 대회 3라운드 7번 홀에서 허인회에게 벌타를 결정하고 공지하는 과정에 명백한 실수가 있었다고 공식 인정했다.

당시 허인회의 티샷이 아웃오브바운즈(OB) 구역으로 향했으나, 현장 경기위원들은 OB 여부를 명확히 가리지 못했다. 원구를 찾으러 갔을 때 이미 포어 캐디가 볼을 집어 올린 뒤여서 확인이 불가능했기 때문이다. 치프 레프리까지 투입된 끝에 나온 결정은 원구를 취소하고 잠정구로 경기를 이어가라는 마치 아마추어 골프의 '멀리건'과 같은 비상식적인 지시였다. 이로 인해 허인회는 실제 기록했어야 할 더블보기가 아닌 파로 홀을 마쳤고 협회는 이를 그대로 기록하는 우를 범했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 허인회 기록 수정 논란에 관한 대한골프협회 공식 입장문. [사진=대한골프협회] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com

더 큰 문제는 사후 대처와 공지 과정에서 드러났다. 협회는 최종 라운드 도중 포어 캐디와 동반자 캐디, 방송 관계자 등의 증언을 토대로 뒤늦게 OB 판정을 확정하고도 경기가 끝날 때까지 선수에게 이 사실을 알리지 않았다. 결국 최종합계 11언더파로 경기를 마쳐 연장전 준비에 들어갔던 허인회는 현장에서 2벌타 부여를 뒤늦게 통보받았고, 공동 선두에서 공동 3위로 순위가 하락하며 대회를 마감해야 했다.

KGA는 "잠정구 인플레이 상황에서 잘못된 스코어를 기록한 점, 최종 라운드 중 선수에게 결론을 제때 알리지 못한 점 등을 실책으로 인정한다"고 밝혔다. 이어 "선수와 가족, 팬들에게 진심으로 죄송하다"며 "이번 사건을 계기로 사고 수습 대책위원회를 구성하고 경기 운영 프로세스와 매뉴얼을 보완해 재발 방지에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

psoq1337@newspim.com