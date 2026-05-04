IBK기업은행, 'IBK카드 생활밀착 리워드 페스타' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 4일 5월 가족의 달 맞아 생활비 부담 완화 이벤트를 실시한다.
- 참여 고객 추첨으로 100만원 등 총 1110명에게 캐시백을 제공한다.
- i-ONE Bank 앱 응모 후 생활 밀착 업종 30만원 이상 이용하면 참여한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 가족의 달인 5월, 고객들의 생활비 부담을 완화하기 위해 'IBK카드 생활밀착 리워드 페스타' 이벤트를 실시한다고 4일 밝혔다.
기업은행은 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 ▲100만원(10명) ▲5만원(100명) ▲5000원(1000명) 등 총 1110명에게 캐시백을 제공할 예정이다. 참여를 원하는 고객은 i-ONE Bank 앱 또는 IBK 카드앱에서 이벤트에 응모한 뒤 외식·주유·쇼핑·교육 등 생활 밀착 업종에서 30만 원 이상 이용하면 된다.
기업은행 관계자는 "가정의 달을 맞아 지출이 늘어나는 고객들의 부담 덜어드리고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 일상에 실질적인 도움이 되는 다양한 카드 혜택을 제공하겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com