쇼엠인슈어런스, 한문철TV와 교통사고 법률·보험 서비스 제공

AI 핵심 요약beta
- 쇼엠인슈어런스는 4일 한문철TV와 교통사고 예방 MOU를 체결했다.
- 양사는 맞춤형 보장분석과 법률 자문 서비스를 고객에게 제공한다.
- 스스로닷컴 자문, 보행자 특약 확대, 콘텐츠 협력을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 · 박가연 인턴기자 = 보험 전문법인 쇼엠인슈어런스는 4일 한문철TV와 '교통사고 예방 및 맞춤형 보험 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 양사의 핵심 역량을 결합해 고객들이 교통사고 발생 전 맞춤형 보장분석 서비스를 제공하고, 사고 발생 시 전문적인 법률 자문서비스를 통해 고객의 권익을 보호하기 위해 추진됐다.
양사는 이번 협약을 통해 ▲쇼엠인슈어런스 고객 대상 '스스로닷컴' 프로세스 기반 교통사고 법률 자문 서비스 제공 ▲보행자 사고시 변호사 자문비를 지원하는 '내편남편특약' 가입 확대 ▲한문철TV 콘텐츠 활용 고객 소통 및 구독 서비스 이용 확대 등 여러 분야에서 상호 협력하기로 했다.
특히 쇼엠인슈어런스 고객은 이번 제휴를 통해 교통사고 분쟁 시 한문철 변호사가 운영하는 '스스로닷컴'의 자문 시스템을 신속하게 이용할 수 있게 된다. 또한 최근 사회적 관심이 높아진 보행자 사고 관련 법률 비용 지원 특약 보급에 앞장서 실질적인 보장 분석 서비스를 구현할 계획이다.
쇼엠인슈어런스 관계자는 "교통사고 법률 분야에서 독보적 전문성을 보유한 한문철TV와의 협력해 보험 가입 이상의 가치를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 고객의 안전과 권익을 최우선으로 하는 혁신적인 보험 서비스를 선보일 것"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com