가타야마 日재무상, 환시 개입 여부 "노코멘트"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 4일 엔화가 아시아 외환시장에서 장중 급등하며 일본 당국의 개입 관측이 확산되는 가운데, 일본 정부는 공식적으로는 입장 표명을 피하며 시장의 긴장감을 키웠다.

이날 엔화는 장중 한때 1달러=155.69엔까지 상승했다. 직전까지 157엔대에서 움직였던 점을 감안하면 단시간에 큰 폭의 변동이 발생한 것이다. 이후 환율은 156엔 후반대에서 등락을 이어갔다.

시장에서는 이번 급등을 두고 일본 정부와 일본은행(BOJ)의 추가 외환시장 개입 가능성에 주목하고 있다. 일본 당국은 지난달 30일 엔화 환율이 장중 160엔선을 돌파하자 1년 9개월 만에 시장에 직접 개입하며 엔저 방어에 나선 바 있다.

이날 엔화 급등 역시 단순한 수급 요인보다는 '개입성 움직임'일 가능성에 무게가 실린다. 시드니의 ATFX 글로벌 수석 시장 전략가 닉 트위데일은 "이번에도 당국일 수 있다"며 "정책 의지를 재확인하는 수준의 개입일 가능성이 있다"고 분석했다.

하지만 가타야마 사츠키 재무상은 시장 개입 여부를 묻는 질문에 "노코멘트"라고 답하며 구체적인 언급을 피했다. 일본 당국이 외환시장 개입 여부를 즉각 확인하지 않는 관행을 고려할 때, 이러한 발언은 사실상 시장에 경계 신호를 유지하는 메시지로 해석된다.

시장에서는 당분간 엔화 흐름이 일본 당국의 추가 개입 의지와 함께 미국 금리 전망에 따라 좌우될 것으로 보고 있다. 특히 당국이 '노코멘트' 기조를 유지하는 가운데, 실제 개입 여부를 둘러싼 시장의 추측과 경계심은 한층 더 강화될 전망이다.

가타야마 사츠키 일본 재무상 [사진=블룸버그]

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