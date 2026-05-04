한국GM, 4월 4만7760대 판매…수출 호조에 14.7% 증가

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = GM 한국사업장이 4월 수출 증가에 힘입어 두 자릿수 성장세를 기록하며 월 4만대 판매를 다시 넘어섰다.

쉐보레 2026년형 트레일블레이저 [사진=한국GM]

GM 한국사업장은 4월 한 달 동안 내수 811대, 수출 4만6949대 등 총 4만7760대를 판매했다고 4일 밝혔다. 이는 전년 동월 대비 14.7% 증가한 수치로, 올해 들어 세 번째로 월 4만대 판매를 달성했다.

수출이 실적을 견인했다. 쉐보레 트랙스 크로스오버는 3만1239대, 트레일블레이저는 1만5710대가 판매되며 각각 전년 대비 12.7%, 24.7% 증가했다. 두 모델은 출시 이후 누적 판매 200만대를 돌파하며 글로벌 시장에서 핵심 역할을 이어가고 있다.

특히 두 차량은 미국 시장에서도 높은 존재감을 보이고 있다. 지난해 미국에서 총 42만대 이상 판매되며 소형 SUV 시장에서 약 43% 점유율을 기록했다.

내수는 811대로 상대적으로 부진한 흐름을 이어갔다.

GM 한국사업장은 글로벌 소형 SUV 생산 거점으로서 역할을 강화하는 한편, 5월에는 주요 차종 구매 고객을 대상으로 다양한 프로모션을 진행하며 내수 회복에도 나설 계획이다.



chanw@newspim.com