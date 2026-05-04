강은미 "국민의힘, 5·18정신 헌법 수록 당론 채택하라"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이정현 후보 향해서도 "사퇴 각오로 설득 나서라"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강은미 정의당 전남광주통합특별시장 후보가 4일 국민의힘을 향해 "5·18정신 헌법 전문 수록에 대한 찬성 당론을 채택하라"고 요구했다.

강 후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 "5·18민주화운동과 부마민주항쟁의 헌법 전문 수록을 골자로 한 개헌안 표결이 진행될 예정이며, 지난 2월 국회 사무처 설문조사 결과 국민의 59.6%가 전문 수록에 찬성했다"고 소개했다.

그러나 "국민의힘은 반대를 위한 반대를 하고 있다"며 "국회 개헌특위를 구성하자는 주장 역시 전문 수록을 미루기 위한 전형적인 시간 끌기이자 발목잡기에 불과하다"고 꼬집었다.

강은미 정의당 전남광주통합특별시장 후보. [사진=박진형 기자]

경쟁 상대인 이정현 후보를 향해서는 "지금 당장 국민의힘 의원들이 있는 국회의사당으로 달려가 당 대표와 소속 의원들에게 개헌 당론 결정을 촉구하고 안 되면 후보직이라도 사퇴하겠다는 배수진을 치는 책임을 보여달라"고 압박했다.

그는 "전남광주 시도민의 선택을 받겠다고 출마한 후보라면 민주주의를 파탄 내려 한 내란세력에 준엄한 심판을 내리고, 5·18 정신을 계승한다는 사명을 가져야 한다"고 당부했다.

끝으로 "5·18 민주영령의 숭고한 외침을 계승하고 차별과 배제가 없는 민주공동체, 시민 모두가 주인이 되는 민주특별시를 만들겠다"고 다짐했다.

bless4ya@newspim.com