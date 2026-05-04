투어스, KSPO 돔 입성…亞 8개 도시 '24/7:포:유' 투어 출격

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스가 데뷔 후 첫 KSPO 돔 입성을 포함한 글로벌 투어를 통해 한층 확장된 스케일의 무대를 선보인다.

4일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 투어스는 오는 6월 27~28일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO 돔에서 '2026 투어스 투어 '24/7:포:유'(2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU')'의 막을 올린다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 24/7:포:유 포스터. [사진=플레디스엔터테인먼트] 2026.05.04 moonddo00@newspim.com

이를 시작으로 8월 28~30일 후쿠오카, 9월 4~6일 효고, 12~13일 가나가와, 19~20일 마카오, 26일 방콕, 10월 10일 싱가포르, 24일 가오슝 등 전 세계 8개 도시에서 총 15회에 걸쳐 투어가 진행된다.

공연명 '24/7:포:유'는 '늘 너와 함께', '너를 위해서'라는 의미를 담고 있다. 투어스는 상대를 통해 겪는 경험과 성장, 그리고 변화를 투어스만의 진심 어린 퍼포먼스로 풀어낼 예정이다. 이날 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스에 게재된 서울 공연 포스터는 카메라 너머의 '너'를 향해 한 걸음 다가가는 듯한 멤버들의 적극적인 모습으로 팬들의 설렘 지수를 높였다.

한층 확대된 투어 규모가 눈길을 끈다. 투어스는 '2026 투어스 투어 '24/7:포:유''를 통해 처음으로 KSPO 돔에 입성한다. 방콕, 싱가포르에서의 첫 단독 공연도 앞두고 있다. 지난해 국내뿐만 아니라 일본과 중화권 투어를 거치며 탄탄한 무대 경험을 쌓아 올린 이들이 보여줄 새로운 음악 활동에 기대가 모인다.

투어스는 미니 5집 '노 트래지디(NO TRAGEDY)'로 가파른 상승세를 이어가고 있다. 이 앨범은 초동 판매량(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 111만 2770장을 기록하며 밀리언셀러 반열에 올랐다. 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 멜론 '톱 100'에 차트인했고, 이 곡의 뮤직비디오는 유튜브 한국 '일간 인기 뮤직비디오' 4위(4월 28일 자)를 차지하는 등 인기몰이 중이다.

한편 투어스는 6일 MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연해 컴백 무대를 펼친다. 8일 '케이콘 재팬 2026', 9일 'K스타일 파티 2026'에도 출격해 글로벌 팬심을 사로잡는다.

moonddo00@newspim.com