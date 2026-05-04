신세계면세점, 4년 연속 브랜드 충성도 1위 수성...콘텐츠 경쟁력 입증

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면세전 부문 1위 선정

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계면세점이 '2026 브랜드 고객충성도 대상' 면세점 부문에서 1위에 올랐다고 4일 밝혔다. 이번 수상으로 4년 연속 정상 자리를 지켰다.

해당 상은 한국소비자포럼과 미국 브랜드 평가기관 브랜드키즈(Brand Keys)가 공동 주관한다. 고객충성도 지표인 BCLI(Brand Customer Loyalty Index)를 기반으로 산업별 대표 브랜드를 선정하는 방식이다.

지난달 30일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 진행된 '2026 브랜드 고객충성도 대상' 시상식에서 곽종우 신세계디에프 마케팅 담당(사진 오른쪽)이 이남식 한국소비자포럼 자문위원장(왼쪽)과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=신세계면세점 제공]

신세계면세점은 이번 조사에서 브랜드 신뢰와 애착, 재구매 의도, 타인 추천 의도, 전환 의도 등 5개 평가 항목 전반에서 국내 면세점 가운데 가장 높은 점수를 기록했다. 특히 2030 세대에서의 선호도가 두드러진 것으로 나타났다.

차별화된 고객 경험 전략이 성과로 이어졌다는 평가다. 신세계면세점은 콘텐츠 중심의 큐레이션과 체험형 공간을 앞세워 매장을 구성해왔다. 명동점 내 K-팝 특화 매장 'K-WAVE존'과 식품 큐레이션 공간 '테이스트 오브 신세계'가 대표적인 사례로 꼽힌다.

카테고리 경쟁력 강화에도 주력했다. K-뷰티와 웰니스, 식품 등 분야별로 차별화된 브랜드 포트폴리오를 구축하는 한편 단독 입점과 신규 트렌드 브랜드 발굴을 확대했다. 여기에 온라인몰 기능 고도화와 글로벌 결제 수단 확충을 통해 고객 접점 역시 넓혀왔다.

신세계면세점 관계자는 "4년 연속 1위 달성은 고객 경험 혁신과 콘텐츠 차별화 전략이 누적된 결과"라고 밝혔다.

nrd@newspim.com