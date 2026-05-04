파주시 '청년내일저축계좌' 20일까지 모집

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근로 청년의 자립을 위해

만기 시 최대 1440만원

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 '2026년 청년내일저축계좌' 신규 참여자를 오는 20일까지 모집한다고 4일 밝혔다.

2026 청년내일저축계좌포스터.[사진=파주시]

청년내일저축계좌는 일정 소득이 있는 청년이 3년간 매월 10만 원 이상을 저축하면 정부가 매월 30만 원의 근로소득장려금을 연계(매칭) 지원하는 자산 형성 지원 제도다.

참여자가 매월 10만 원씩 3년간 저축할 경우 정부지원금을 포함해 만기 시 최대 1440만 원(이자 별도)의 목돈을 마련할 수 있다.

대상은 파주에 거주하는 기준 중위 소득 50% 이하 가구에 속한 15세 이상 39세 이하 청년이다. 신청자는 3년간 꾸준히 근로 소득이 발생해야 하며 매월 10만원 이상의 적립금을 납입해야 한다.

또한 자립 역량 교육 10시간을 이수하고 자금 사용 계획서를 제출하는 등 관련 요건을 충족해야 한다.

참여를 희망하는 청년은 주민등록상 거주지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 '복지로'를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 시는 소득·재산 조사 등을 거쳐 오는 8월 중 최종 대상자를 선정할 예정이다.

김영희 복지지원과장은 "청년내일저축계좌는 일하는 청년이 스스로 자산을 형성하며 자립 기반을 다질 수 있도록 지원하는 실질적인 제도"라며 "미래를 준비하는 청년들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com