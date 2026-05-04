[특징주] 증권주, 일제히 강세…삼성·유안타증권 20%대↑ 급등

AI 핵심 요약beta
- 증권주가 4일 거래대금 급증과 대형주 강세에 브로커리지 수익 확대 기대감으로 강세를 보인다.
- 한국거래소에 따르면 오후 2시 기준 증권 업종 등락률은 +8.19%로 상승 종목 36개를 기록한다.
- 삼성증권이 +27.44% 오른 13만7000원에 거래되며 업종 강세를 주도한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 증권주가 증시 거래대금 급증과 대형주 강세에 따른 브로커리지 수익 확대 기대감에 일제히 강세를 보이고 있다.
4일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 기준 증권 업종 등락률은 +8.19%로 상승 종목 36개, 보합 0개, 하락 2개를 기록하고 있다.
거래대금 상위 종목을 보면 삼성증권이 전일 대비 2만9500원(+27.44%) 오른 13만7000원에 거래되며 업종 내 상승을 주도하고 있다. 거래대금은 5094억원에 달했다. 유안타증권은 760원(+14.48%) 오른 6010원에 거래되고 있으며 한화투자증권도 655원(+8.72%) 오른 8165원을 나타냈다. 한국금융지주는 2만1500원(+8.96%) 오른 26만1500원, 키움증권은 2만5000원(+6.28%) 오른 42만3000원에 각각 거래되고 있다. 미래에셋증권(+7.72%)과 NH투자증권(+7.58%), 유진투자증권(+7.51%)도 동반 강세를 보이고 있다.
삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주의 급등으로 오늘 증시 거래대금이 크게 늘어나면서 위탁매매 수수료 수익 확대 기대감이 증권주 전반의 강세를 이끌고 있다는 분석이 나온다.
dconnect@newspim.com