쉐보레, 5월 신차 구매 최대 100만원 할인

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구형 차량 보유 고객 대상 '홈커밍 페스티벌' 운영

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 쉐보레가 5월 신차 구매 고객을 위해 저금리 할부와 유류비 지원 등 금융 혜택을 제공한다고 4일 밝혔다. 특히 구형 차량 보유 고객에게는 최대 100만원의 할인을 주는 '홈커밍 페스티벌'을 운영한다.

2026년형 트랙스 크로스오버 구매 고객은 36개월 기준 연 4.4% 이율의 할부에 50만원의 유류비를 지원받는다. 60개월 기준 연 4.9% 이율도 같은 혜택이 적용된다. 2026년 1월 생산 차량 구매 고객에게는 추가로 20만원의 할인을 제공한다.

트레일블레이저도 36개월 기준 연 4.4% 이율에 50만원의 유류비를 지원한다. 60개월 기준 연 4.9% 이율 외에 연 4.5% 이율의 72개월 초장기 할부도 가능하며, 2026년 1월 생산 차량 구매 고객에게는 20만원의 할인을 제공한다.

2026년형 트레일블레이저 [사진=쉐보레]

홈커밍 페스티벌은 과거 쉐보레 차량을 보유한 고객을 대상으로 한다. 스파크·마티즈·다마스·라보 등 구형 모델 보유 고객(가족·형제자매 포함)이 트랙스 크로스오버 또는 트레일블레이저를 구매하면 100만원의 할인을 받을 수 있다. 교사·교육 공무원, 미성년자 또는 만 65세 이상 가족을 둔 고객, 5년 이상 노후 경유차 보유 고객에게는 추가로 30만원의 혜택을 제공한다.

픽업트럭 시에라 구매 고객을 위해서는 36개월 기준 연 4.0%, 60개월 기준 연 4.5% 이율의 할부 프로그램을 운영한다. 사업자 명의 고객 또는 픽업트럭 보유 고객에게는 100만원의 추가 할인을 제공한다.

y2kid@newspim.com