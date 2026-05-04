안산국제거리극축제 성황리 종료..."세계와 소통하는 문화 플랫폼"

도심의 일상을 예술무대로 꾸며...5개국 97개 작품·프로그램 선봬

시민과 예술가, 관람객이 함께 어우러지는 참여형 거리예술축제

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시와 안산문화재단은 제22회 안산국제거리극축제가 시민과 관람객의 뜨거운 호응 속에 사흘간의 일정을 마무리하고 성황리에 막을 내렸다고 4일 밝혔다.

제22회 안산국제거리극축제에서 '부풀려진 몸, 커다란 문장' 공연이 진행중이다. [사진=안산문화재단]

시에 따르면 지난 5월 1일부터 3일까지 안산문화광장 일원에서 열린 이번 축제는 '거리에서 만난 예술, 세상을 잇다'를 슬로건으로 진행됐다. 도심의 일상을 예술무대로 바꾸며 시민과 예술가, 관람객이 함께 어우러지는 참여형 거리예술축제로 펼쳐졌다.

올해 축제에서는 5개국 97개 작품과 프로그램이 선보였다. 거리극과 서커스, 현대무용, 파이어 퍼포먼스, 이동형 공연 등 다양한 콘텐츠가 이어지며 관람객의 발길을 끌었다.

개막을 장식한 동춘서커스와 대형 파이어 퍼포먼스는 물론, 가족 단위 관람객의 큰 호응을 얻은 YES키즈존, 국내외 예술가와 기획자를 잇는 안산거리예술마켓, QR 기반 디지털 안내 시스템 운영 등은 축제의 완성도와 차별성을 높였다는 평가를 받았다.

제22회 안산국제거리극축제에서 폐막공연 '캐나다 서커스단 칼라반떼의 WOW 와우'가 진행중이다. [사진=안산문화재단]

특히 이번 축제는 단순한 공연 관람을 넘어 시민 참여형 예술축제, 친환경 운영, 예술 유통 플랫폼 기능 확대라는 점에서 의미를 더했다.

폐막식에서는 축제의 성공적인 마무리를 함께 축하하며 참여 예술가와 시민들에게 감사의 뜻을 전했다. 이어 제23회 안산국제거리극축제에서 다시 만날 것을 기약하는 메시지도 이어졌다. 축제의 끝이 아닌 다음 축제의 시작을 알리는 장면으로 관람객들의 박수와 호응을 이끌었다.

3일 제22회 안산국제거리극축제 폐막식에서 불꽃놀이가 진행중이다. [사진=안산문화재단]

안산시 관계자는 "올해 축제는 시민과 예술가, 자원봉사자, 유관기관이 함께 만든 협력의 결과"라며 "안산국제거리극축제가 시민의 자부심이자 세계와 소통하는 문화 플랫폼으로 더 성장할 수 있도록 내년 축제 준비에도 힘쓰겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com