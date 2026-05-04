김용남 평택을 후보 "정장선 시장 만나 평택 미래 비전에 대해 논의"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김용남 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 4일 "시민의 목소리를 중심에 두고 평택의 더 큰 도약과 더 나은 미래를 위해 책임 있게 뛰겠다"고 강조했다.

김 후보는 이날 페이스북을 통해 "정장선 평택시장을 만나 평택의 미래 비전에 대해 논의했다"며 이같이 밝혔다.

김용남 민주당 평택을 후보(좌)와 정장선 평택시장 [사진=김용남 페이스북]

김 후보는 "평택의 산업 경쟁력 강화와 기업하기 좋은 환경 조성, 미래산업 육성을 통한 새로운 성장동력 확보, 시민 편의를 높이는 교통망 확충 등 평택이 안고 있는 총체적 현안과 앞으로 나아가야 할 방향에 대해 폭넓게 의견을 나눴다"고 밝혔다.

그는 "평택은 대한민국 경제를 이끌 핵심 도시로 성장할 충분한 잠재력을 가졌다"며 "그 가능성을 현실로 만들기 위해서는 관과 정이 따로가 아닌 손발을 맞추며 긴밀히 협력해야 한다"고 주장했다.

이어 "행정의 실행력과 정치의 추진력이 함께할 때 시민의 삶에 실질적인 변화가 만들어질 수 있다"며 "저 역시 시민의 목소리를 중심에 두고 평택의 더 큰 도약과 더 나은 미래를 위해 책임 있게 함께 뛰겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com