전북, AI 농업로봇 실증 '선정'...지능형 농업클러스터 구축 본격화

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300억 투입 실증 테스트베드 구축, 농업 디지털 전환 가속

스마트팜 연계 기술검증 기반 마련, 산업 생태계 조성 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도가 AI 농업로봇 실증사업에 선정되며 지능형 시설농업 기반 구축에 속도를 낸다.

전북자치도는 산업통상자원부 공모사업인 '시설농업 AI 로봇 실증기반 구축사업'에 최종 선정돼 2026년부터 2030년까지 5년간 총 300억 원을 투입한다고 4일 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.04 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 농업용 AI 로봇의 실증과 검증을 통해 상용화 기반을 마련하고 글로벌 시장 진출을 위한 경쟁력을 확보하는 데 목적이 있다.

도는 김제시, 한국전자기술연구원과 협력해 스마트팜 혁신밸리와 연계한 실증 중심 모델을 구축하며 공모에 참여해 선정됐다.

핵심은 온실 환경 기반 AI 농업로봇 실증 테스트베드 조성이다. 주행, 수확, 방제, 이송 등 다양한 농작업 기능을 현장에서 검증하고, 디지털트윈 기반 'Sim-to-Real' 기술을 활용해 가상환경과 실환경을 연계한 검증 체계를 구축할 계획이다.

사업 추진 과정에서는 전북이 실증 인프라 구축을 맡고, 충남이 로봇 전동화 검증을 담당하는 등 지역 간 협력체계도 마련됐다.

전북자치도는 이를 통해 설계부터 실증, 인증, 사업화까지 이어지는 전주기 지원 기반을 구축하고 관련 기업 유치와 산업 생태계 조성에 나선다는 방침이다.

양선화 미래첨단산업국장은 "이번 사업은 농업의 디지털 전환을 촉진하는 계기가 될 것"이라며 "실증 인프라를 중심으로 산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com