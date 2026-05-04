산청군, 이재민 방역 활동 강화…감염병 위험 최소화 조치

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간호사 2인 1조 건강 점검 실시

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 산불·호우 피해 이재민의 건강 회복과 감염병 예방을 위한 현장 지원을 이어간다.

군은 임시주거시설에 머무는 이재민을 대상으로 의료지원과 방역 활동을 지속 추진한다고 4일 밝혔다.

경남 산청군 이재민 의료지원[사진=산청군]2026.05.04

장기 대피 생활에 따른 건강 악화와 정서적 불안을 줄이기 위한 조치다.

지원은 간호사와 행정인력으로 구성된 2인 1조가 현장을 방문하는 방식으로 진행된다. 취약계층을 중심으로 건강 상태를 점검하고 상담을 병행해 생활 안정 지원에 무게를 뒀다.

군은 집단 생활 환경에서 발생할 수 있는 감염병 위험을 낮추기 위해 발열, 기침, 설사 등 의심 증상을 수시 확인한다. 손소독제와 마스크, 해충기피제 등 방역물품도 함께 배부한다. 개인위생 수칙 교육도 병행해 감염병 예방 효과를 높일 계획이다.

군은 앞서 추석 연휴와 동절기에도 의료지원 활동을 실시했으며,지난해 12월부터 올해 2월까지는 집중호우 피해 이재민 대피소를 대상으로 주 1회 정기 방문을 이어왔다.

산청군보건의료원 관계자는 "가정의 달을 맞아 가족과 떨어져 지내는 이재민의 건강과 정서 돌봄이 중요하다"며 "지속적인 의료지원과 체계적인 건강관리로 일상 복귀를 돕겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com