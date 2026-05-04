이준석 "李대통령, 공소취소 특검 시기 조절은 지선 앞둔 시간끌기"

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조작기소 특검 발언 비판..."완전한 포기 선언 받아내야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 4일 이재명 대통령이 윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법'에 대해 시기 조절과 여론 수렴을 언급한 것을 향해 "지방선거를 앞두고 국민을 기만하려는 시간끌기"라고 비판했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명 대통령이 자신의 공소취소를 노리는 이른바 '조작기소 특검'에 대해 '시기를 조절하고 국민 여론을 수렴해야 한다'고 말했다"며 "지방선거를 앞두고 국민을 기만하려는 시간끌기, 그 이상도 이하도 아니다"라고 밝혔다.

이준석 개혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌 DB]

이어 "개혁신당 조응천 경기도지사 후보의 연석회의 제안 이후, 판은 일파만파 커지고 있다"며 "민주당과 이재명 정부의 폐부, 가장 아픈 곳이 정확히 찔렸다"고 강조했다.

그러면서 "'하지 말라' 그 한 마디를 대통령이 끝내 못하는 이유, 답은 본인이 가장 잘 알고 있을 것"이라고 지적했다.

이 대표는 "야권은 위기를 모면하려는 대통령의 얄팍한 언급에 단 한 치도 휘둘려서는 안 된다"며 "'시기를 조절한다'는 말은 '지금은 들킬 것 같으니 잠시 미루자'는 신호"라고 꼬집었다.

또 "'여론을 수렴한다'는 말은 '국민이 잊어버릴 때까지 기다리자'는 계산"이라며 "우리가 받아내야 할 답은 그런 모호한 시간표가 아니다. 완전한 포기 선언, 그것 하나"라고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 이날 조작기소 특검과 관련해 "구체적인 시기와 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해달라"고 말했다.

홍익표 청와대 정무수석은 브리핑에서 "특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로세우는 것은 반드시 해야 할 일"이라며 이 대통령이 이같이 언급했다고 전했다.

이는 특검 수사 필요성에는 이견이 없으나 절차나 시기를 결정하는 데 있어서 신중한 숙의가 필요하다는 취지로 풀이된다.

allpass@newspim.com