광명시 '치매예방 스마트 건강케어 사업' 5월부터 시행

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인지기능 훈련·생체 데이터 관리 기능을 결합한 어르신 통합 돌봄 서비스

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 5월부터 경도인지장애 및 초기 치매 어르신을 위한 통합 돌봄 서비스를 시행하기로 했다고 4일 밝혔다.

'치매예방 스마트 건강케어 사업'에 참여하는 어르신에게 스마트워치 사용법을 설명하고 있다. [사진=광명시]

시에 따르면 해당 서비스는 인지기능 훈련과 생체 데이터 관리 기능을 결합해 어르신들의 건강 관리를 돕는 것을 목표로 한다.

이번 사업은 광명시가 2022년에 시작한 '인지증진 맞춤형 방문학습'에 스마트워치를 활용한 건강관리 서비스를 접목한 것으로, 전국에서 최초로 시도된다. 스마트워치는 어르신의 혈압, 맥박, 호흡수, 산소포화도, 걸음 수, 수면시간 등 주요 생체 지표를 측정한다.

사업 대상자는 현재 방문학습을 받거나 복지관을 이용하는 경도인지장애 및 초기 치매 어르신 50명이다. 이들은 스마트워치를 통해 실시간으로 건강 데이터를 관리 받으며 가족과 지역사회가 기기 사용을 지원한다.

광명시 치매안심센터는 수집된 데이터를 매월 분석하고 정기적으로 대상자 및 보호자에게 제공하여 건강 상태를 지속적으로 확인할 계획이다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 통합 관리의 중요성을 강조하며 디지털 기술을 활용한 돌봄 시스템 구축에 대한 의지를 밝혔다.

1141world@newspim.com