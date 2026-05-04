한국거래소, 판교테크노밸리서 AI 대표기업 CEO 대상 간담회

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"국내 AI 대표 기업과 혁신 산업이 상장 어려움 겪지 않도록 적극 지원"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 4일 인공지능(AI) 대표기업 CEO를 대상으로 제도 개선 사항을 설명하고 코스닥 상장 관련 의견을 청취하기 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

거래소에 따르면 이번 간담회는 판교테크노밸리에서 진행됐으며, 딥엑스·래블업·리벨리온·업스테이지·퓨리오사AI 등 AI 산업을 대표하는 국내 기업 5곳이 참석했다.

AI 대표기업 CEO 대상 간담회에 참석한 정은보 한국거래소 이사장(앞줄 왼쪽 세 번째)과 AI 대표기업 CEO들이 파이팅을 외치며 기념 촬영을 하고 있다. [사진=한국거래소]

딥엑스(DeepX)는 온디바이스 AI 반도체칩을 개발하는 기업으로, 저전력·저발열 기술에 강점을 보이며 최근 양산 제품을 바탕으로 고객을 다수 확보한 바 있다.

래블업(Lablup)은 GPU 관리 효율화를 지원하는 AI 인프라 운영 플랫폼인 'Backend.AI'를 개발·운영하고 있으며 다수 고객사를 확보해 기술력과 사업성을 인정받았다.

리벨리온(Rebellions)과 퓨리오사AI(FuriosaAI)는 AI 추론에 특화된 NPU 반도체를 설계·개발하는 회사이며, 두 기업 모두 양산 제품을 보유할 정도로 우수한 기술력을 확보했다.

업스테이지(Upstage)는 자체적으로 개발한 대규모언어모델(Large Language Model·LLM)과 다큐먼트AI를 기반으로 AI 설루션을 제공하는 기업이다.

정은보 한국거래소 이사장은 "한국거래소는 우수한 성과를 내는 국내 AI 대표 기업과 혁신 산업이 상장 준비 과정에서 어려움을 겪지 않도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com