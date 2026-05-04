이정선 교육감 예비후보, 마음건강증진센터 설립 공약…학교 부적응 대응

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개개인 맞춤형 지원으로 '학교 복귀' 지원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이정선 전남광주통합특별시 교육감 예비후보가 4일 학생마음건강증진센터 설립 계획을 발표했다.

이 예비후보는 이날 보도자료를 내고 "코로나19 이후 학생들의 정서 불안·우울·학교 부적응 문제가 증가하고 있다"며 "교육이 지식 전달을 넘어 학생들의 마음 건강까지 책임져야 한다"고 강조했다.

이정선 전남광주통합특별시 교육감 예비후보. [사진=이정선 예비후보 측] 2026.05.04 bless4ya@newspim.com

그는 "학생마음건강증진센터 건립을 통해 위기 학생을 조기에 발견하고 치료와 회복, 학교 복귀까지 이어지는 통합 지원 체계를 구축하겠다"는 구상을 밝혔다.

이번 공약에는 학교, 교육청, 정신건강 전문기관이 협력하는 네트워크를 통해 기존의 분절적 대응을 하나의 시스템으로 묶는 방안이 포함됐다. 이를 통해 학생 개개인에게 맞춤형 지원을 제공할 계획이다.

또한 학부모가 자녀의 정서 상태를 이해하고 대응할 수 있도록 상담 프로그램과 교육을 확대해 가정과 학교가 함께 학생의 회복을 지원하는 구조를 마련하겠다고 설명했다.

이 예비후보는 "아이 한 명의 마음을 지키는 일이 교육의 본질임을 확신하고 단 한 명의 아이도 놓치지 않는 교육을 실현하겠다"고 말했다.

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