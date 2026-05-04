전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.04 (월)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산 찾은 정청래 "이번 6·3 지방선거 지방 주도 성장과 균형 발전 전환점"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당이 4일 부산에서 공천자대회를 열고 6·3 지방선거 승리를 결의했다.
  • 정청래 대표가 지방 주도 성장과 균형발전을 강조하며 후보들을 치켜세웠다.
  • 전재수·김상욱·김경수 후보가 부울경 메가시티와 해양수도 비전을 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당, 부울경 공천자대회
해양수도 비전 실현 의지 표명

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당은 4일 부산항 국제전시컨벤션센터 컨퍼런스홀에서 제9회 전국동시지방선거 부산·울산·경남 공천자대회를 열고 6·3 지방선거 승리를 위한 결의를 다졌다고 밝혔다.

이날 행사에는 정청래 대표를 비롯해 전재수 부산시장 후보·김상욱 울산시장 후보·김경수 경남도지사 후보, 하정우 국회의원 후보 등 광역·기초단체장 및 의회 후보들이 대거 참석했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 정청래 더불어민주당 대표(오른쪽 두번째)가 4일 오전 11시 부산항 국제전시컨벤션센터 5층 컨퍼런스홀에서 열린 제9회 전국동시지방선거 부산·울산·경남 공천자대회에서 전재수 부산시장 후보(맨오른쪽), 김상욱 울산시장 후보(왼쪽 두 번째), 김경수 경남지사 후보와 6·3 지방선거 승리를 위한 결의를 다지고 있다. 2026.05.04

정청래 대표는 축사에서 "이번 6·3 지방선거는 지방 주도 성장과 균형 발전을 이루는 역사적 전화점이 될 수 있다"며 "이재명 정부가 추진하는 고급 카스트 전략과 지방구조 성장을 실현해 국가 균형발전을 선점해야 한다"고 말했다.

그러면서 "중앙정부와 지방정부가 서로 손발을 맞춰야 예산과 정책이 마치 수레바퀴처럼 굴러간다"면서 "이재명 총리와 손발을 맞춰 진짜 지방시대를 열어갈 수 있는 최정예 인력이 민주당 공천자들"이라고 치켜세웠다.

전재수 부산시장 후보는 인사말을 통해 "20년간 부산의 과제를 대한민국의 국정 과제와 일치시키기 위해 정치를 해왔다"고 소개하며 "북극항로 개통과 함께 부산 앞바다를 지나는 글로벌 3대 항로(유럽·미국·북극)가 부산을 세계적인 해양수도로 만들 수 있는 기회"라고 강조했다.

또 "해양수도 부산을 위해 해양수산부와 공공기관 부산 이전, 부산 해사전문법원 설치, 해운 대기업(HMM 등) 부산 이전, 50조 원 규모 동남권투자공사 설립 등 4대 과제를 추진하겠다"고 약속하며 "해외 소송 비용 국고 유출을 막기 위해 2028년 3월까지 해사전문법원이 부산에 개원하고, 동남권투자공사 법안은 이미 국회에 제출됐다"고 설명했다.

전 후보는 "부산이 해양수도가 되면 서울 수도권과 대등하게 경쟁할 수 있는 새로운 성장 거점과 엔진을 만들 수 있다"며 "이번 선거 승리는 부산·부울경·대한민국 미래가 달린 지름길"이라고 목소리를 높였다.

김상욱 울산시장 후보는 "특정 정당 중심 기득권 사회로 인해 시민과 기업이 떠나고 복지·대중교통·기본 삶이 무너진 울산을, 시민이 주인되는 민주도시로 바꾸겠다"고 못박았다. 그는 "청년이 떠나고 희망을 잃은 도시"라고 현실을 지적하며 "노동자·시민 중심의 산업·AI 대전환과 열린 도시 구조를 통해 부산·경남과의 연계를 극대화해 250만 부울경 메가경제권을 형성하겠다"고 약속했다.

그는 또 "울산은 5000억 원 규모 오페라하우스보다 소극장, 6700억 원 합성물질 사업보다 AI 실증 연구단지가 필요하다"며 "부산 항만·경남 배후단지와 연계된 동북아 에너지·물류 허브로 육성해야 한다"고 역설했다.

김상욱 후보는 "이번 선거는 부울경의 민주혁명"으로 정의하며 "시민 참여와 연대를 통해 부울경 전체의 번영을 이끌겠다"고 강한 자신감을 드러냈다.

김경수 경남지사 후보는 "부울경을 하나의 메가시티로 묶어 부산·울산·경남이 서로 연결되는 경제생활권을 완성하겠다"면서 "부산신항이 단순 환적항이 아니라 북극항로를 활용해 경남·울산의 산업기반과 연계된 고부가가치 항만으로 거듭나야 한다. 해양수도 부산과 부울경 해양수도권 비전을 세 후보가 함께 실현해야 한다"고 말했다.

그러면서 "일 잘하는 사람을 뽑는 선거로 가야 한다"며 "부산·울산에서 이전한 부처·공공기관이 자리만 빌려 쓰는 것에 그치지 않고 지역 산업과 기업이 함께 연결되는 구조를 짜야 한다"고 직격했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =4일 오전 11시 부산항 국제전시컨벤션센터 5층 컨퍼런스홀에서 열린 제9회 전국동시지방선거 부산·울산·경남 공천자대회에서 후보들이 6·3 지방선거 승리를 위한 결의를 다지고 있다. 2026.05.04

김경수 후보는 "글로벌 허브 특별법을 부울경 차원의 '메가시티 공동 특별법'으로 확장하고, 국회의원·지방의원까지 함께 당선돼야 해양수도·메가시티·AI 수도 비전이 지지부진하지 않도록 하겠다"고 말했다.

이어 정청래 대표는 전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보에게 공천장 수여와 파란 운동화를 전달하며 응원 퍼포먼스를 펼쳤다.

참석자들은 부울경 원팀 승리로 이재명 정부 지방주도 성장과 해양·물류·조선·자동차·에너지·제조·AI 결합 르네상스를 열겠다는 결의문을 채택했다.

ndh4000@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코르다 '6개대회 연속 2위 이상' 대기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 1위 넬리 코르다가 멕시코 필드마저 정복하며 미국여자프로골프(LPGA) 전설 소렌스탐과 어깨를 나란히 했다. 코르다는 4일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 리비에라 마야 오픈(총상금 250만 달러) 최종 라운드에서 이글 1개와 버디 2개, 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 코르다는 2위 아피차야 유볼을 4타 차로 따돌리고 우승컵을 들어 올렸다. 시즌 3승이자 통산 18승이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올 시즌 출전한 6개 대회에서 우승 3회, 준우승 3회를 기록한 코르다는 2001년 소렌스탐이 작성한 시즌 개막 후 6개 대회 연속 준우승 이상 기록과 타이를 이뤘다. 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스와 셰브론 챔피언십에서 우승했고, 포티넷 파운더스컵·포드 챔피언십·아람코 챔피언십에서는 3연속 준우승을 기록했다. 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 코르다는 5번 홀(파5) 이글을 시작으로 6, 7번 홀 연속 버디를 낚으며 초반에 승기를 굳혔다. 마지막 18번 홀(파5)에서는 티샷이 숲으로 향하며 분실구 위기를 맞았으나 장거리 퍼트를 성공시키며 보기에 그치는 집중력을 보였다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 18번홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 주수빈은 버디 4개와 보기 2개로 2타를 줄여 합계 6언더파 282타, 단독 8위에 올랐다. 2023년 투어 합류 이후 통산 두 번째 톱10이다. 2라운드 공동 62위로 컷을 통과한 강민지는 3~4라운드에서 반등했다. 최종일 보기 없이 버디 4개를 기록하며 합계 5언더파 283타, 공동 9위로 데뷔 첫 톱10에 진입했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 주수빈. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강민지. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 임진희는 합계 4언더파 284타로 공동 13위에 올라 순위를 끌어올렸고, 루키 황유민은 대회 첫 60대 타수(69타)를 기록하며 합계 3언더파 285타, 공동 20위로 대회를 마쳤다. psoq1337@newspim.com 2026-05-04 07:15
사진
안세영의 한국, 中 꺾고 우버컵 우승 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 셔틀콕 여제' 안세영이 선봉에 선 한국 여자 배드민턴이 만리장성을 넘고 세계 정상에 우뚝 섰다. 한국 여자 대표팀은 3일(한국시간) 덴마크 호르센스에서 열린 2026 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵) 결승전에서 중국을 3-1로 제압했다. 2010년과 2022년에 이은 통산 세 번째 우승이다. 조별리그에서 탈락한 남자 대표팀의 아쉬움을 씻어내는 '금빛 스매싱'이었다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 배드민턴 대표팀. [사진=BWF] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 첫 번째 단식 주자로 나선 안세영은 세계 2위 왕즈이를 2-0(21-10 21-13)으로 완파했다. 안세영은 한 번의 동점도 허용하지 않는 무결점 경기를 펼쳤다. 하프 스매시와 헤어핀을 자유자재로 구사하며 상대를 쥐락펴락했다. 안세영은 이번 대회 조별리그부터 8강, 4강전에 이어 결승까지 모든 경기에 첫 주자로 출전해 단 한 게임도 내주지 않는 전승 행진을 벌이며 세계 1위다운 위력을 과시했다. 안세영은 왕즈이를 상대로 통산 20승(5패)째를 수확했다. 중국 언론에서조차 '공안증'(안세영 공포증)이라는 용어를 쓸 만큼 안세영에게 약한 모습을 보였던 왕즈이는 지난 3월 전영오픈 결승에서 맞대결 10연패를 끊고 안세영에 일격을 가하기도 했으나, 4월 아시아선수권대회 결승에 이어 이날까지 안세영에게 2연패를 당하며 천적 관계를 재확인했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 천위페이를 꺾은 김가은. [사진=BWF] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 두 번째 주자였던 복식 이소희-정나은 조가 세계 1위 류성수-탄닝 조에 0-2로 패했지만, 세 번째 주자 김가은이 해결사로 나섰다. 김가은은 천위페이를 상대로 1게임 8-15의 열세를 뒤집는 무서운 뒷심을 발휘하며 2-0(21-19 21-15) 승리를 따냈다. 분위기를 바꾼 천금 같은 승리였다. 마침표는 네 번째 주자가 찍었다. 파트너 공희용의 부상 결장으로 백하나와 손을 맞춘 김혜정은 찰떡 호흡을 과시하며 세계 4위 지아이판-장수셴 조에 2-1(16-21 21-10 21-13) 역전승을 거뒀다. 첫 게임을 내준 백하나-김혜정은 전열을 가다듬은 2게임에서 시원한 공격을 퍼부으며 21-10으로 승리했다. 마지막 3게임은 더 압도적이었다. 3-2 상황에서 무려 9점을 몰아치며 승기를 잡았고, 끝까지 리드를 지켜내며 한국의 우승을 확정했다. 마지막 단식 주자였던 심유진(인천국제공항·19위)은 세계 5위 한웨와의 경기를 치르지 않고도 동료들과 함께 시상대 맨 위에서 우승의 기쁨을 만끽했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 중국 남자 배드민턴 대표팀. [사진=BWF] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올해 초 아시아단체선수권에 이어 우버컵까지 석권한 여자 대표팀은 명실상부한 세계 최강임을 증명하며 오는 9월 아시안게임을 향한 청신호를 밝혔다. 남자부에선 중국이 돌풍의 프랑스를 3-1로 물리치고 토머스컵 우승컵을 안았다.  psoq1337@newspim.com 2026-05-04 06:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동