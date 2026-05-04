안성시, 소공인 자생력 강화사업 추진…최대 3000만 원 지원

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 4일 소공인 자생력 강화사업을 추진한다.
- 디지털화와 노동 개선 등 5개 분야 맞춤 지원한다.
- 1일부터 15일 경기바로 누리집으로 신청한다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 우수한 기술력을 보유한 지역 내 소공인들의 지속 가능한 성장을 돕고 디지털 전환 시대에 맞춘 경쟁력을 강화하기 위해 '2026년 안성시 소공인 자생력 강화사업'을 추진한다.
4일 시에 따르면 이번 사업은 소공인의 디지털화 지원, 노동 여건 개선, 혁신 성장 기반 마련 등을 통해 지역 경제의 근간인 소공인들이 자생력을 갖출 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 안성시에 사업장을 둔 10인 미만 제조업 소공인으로 연 매출 120억 원 이하(업종별 기준 확인 필요)인 사업자다.
지원 분야는 환경 개선과 제품 개발을 포함한 총 5개 분야로 각 사업장의 상황에 맞는 맞춤형 지원이 이뤄질 예정이다.
참여 희망 소공인은 1일부터 15일 오후 6시까지 경기도 소상공인 종합지원 서비스 '경기바로' 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다.
사업 세부 내용은 안성시청 홈페이지나 경기바로 누리집 공고문을 확인할 수 있다.
lsg0025@newspim.com