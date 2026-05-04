평택시, 국내 육성 감초 '원감‧다감' 약용작물 특화 단지 조성

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 4일 국내 신품종 감초 원감·다감 생산단지를 조성했다.
- 지난달 27일부터 15농가가 정식 작업을 진행 중이다.
- 약용작물 국산화와 농가 소득 증대를 위해 5㏊ 규모로 마련했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 국내 육성 신품종인 감초 '원감'과 '다감' 생산을 위해 약용작물 전문 생산단지를 조성한다.
4일 시에 따르면 평택시는 지난달 27일부터 지역 15농가가 참여한 가운데 이들 품종의 정식 작업을 진행 중이다.
약용작물 전문 생산단지 규모는 총 5㏊(약 1만5천 평)로 수입 의존도가 높은 약용작물 국산화와 평택 농업의 새로운 소득원 창출을 위해 마련됐다.
'원감'과 '다감'은 농촌진흥청에서 개발한 국산 신품종으로 기존 만주감초보다 생산성이 높고 지표 성분(글리시리진) 함량이 우수해 약용 및 산업용 가치가 크다.
이에 시는 지역을 약용작물 생산·가공 거점으로 육성하고 수확 후 판로 확보와 브랜드화도 추진한다는 계획이다.
농업기술센터 관계자는 "이번 감초 정식은 평택 농업의 고부가가치 산업 확장 전환점이 될 것"이라며 "농가 소득 증대와 기후 위기 대응 지속 가능 농업 모델로 발전시키겠다"고 전했다.
krg0404@newspim.com