평택시, '장애인 맞춤형 평생교육' 추진…19개 강좌 접수

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 4일 장애인 맞춤형 평생교육 프로그램을 운영한다.
- 19개 강좌를 5월부터 8월까지 주 2회 8회 과정으로 진행한다.
- 방문형 교육 확대와 실용·건강·취미 프로그램으로 학습권 보장한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 장애인의 학습권 보장과 지역사회 통합을 위한 '2026년 평택시민 미래대학 장애인 맞춤형 평생교육' 프로그램을 운영한다.
4일 시에 따르면 이번 사업은 '장애(障礙)가 장해(障害)가 되지 않는, 배움의 항해'라는 표어 아래 장애 유형과 특성을 고려한 맞춤형 교육을 제공해주기 위해 마련됐다고 밝혔다.
특히 시는 당초 16개 강좌를 계획했으나 시민제안형 및 기관연계 공모에서 총 19개 강좌가 접수됐다. 이번 강좌는 5월부터 8월까지 4개월간 진행되며 주 2회씩 총 8회 과정으로 운영된다.
특히 방문형 교육을 확대해 접근성을 높이고 직업기초·디지털·자립생활 등 실용 중심 교육부터 건강·취미·정서 프로그램까지 다룰 예정이다.
정영순 시 평생학습과장은 "당초 계획보다 많은 강좌가 제안된 만큼 심사 배점 기준에 따라 강의 적합성과 실현 가능성을 꼼꼼히 평가해 내실 있는 교육을 선별했다"며 "이번 프로그램으로 장애인 평생 학습도시 기반을 공고히 하고 교육 사각지대 없는 평택을 만들겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com