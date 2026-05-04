北 내고향축구단, 한국 온다...20일 수원FC 위민과 AWCL 4강전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

북한 선수단으로는 8년 만에 한국 방문

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북한의 내고향여자축구단이 아시아 정상 도전을 위해 한국 땅을 밟는다.

대한축구협회는 2025-2026 AFC 여자 챔피언스리그(AWCL) 수원FC 위민과의 4강전에 출전하는 내고향의 방한이 확정됐다고 4일 밝혔다. 북한 스포츠 선수단이 한국을 찾는 것은 2018년 12월 인천 ITTF 월드투어 그랜드파이널스 이후 8년 만이며 북한 여자 축구단으로는 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만의 방남이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북한의 내고향여자축구단. [사진=AWCL 홈페이지] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com

이번 방남은 축구협회의 AWCL 파이널 유치와 내고향의 4강 진출이 맞물리며 성사됐다. 통일부에 따르면 선수 27명과 스태프 12명 등 총 39명으로 구성된 내고향 선수단은 중국 베이징을 거쳐 오는 17일 오후 인천국제공항으로 입국한다.

2012년 평양을 연고로 창단된 내고향은 2023-2024시즌 북한 1부 리그 우승팀 자격으로 이번 대회에 나섰고 예선부터 본선까지 안정적인 전력을 보여왔다.

내고향은 미얀마 양곤에서 열린 AWCL 본선 C조 조별리그에서 수원FC, 도쿄 베르디(일본), ISPE(미얀마)와 경쟁해 2승 1패, 조 2위로 8강에 올랐다. 8강에서는 호찌민(베트남)을 3-0으로 제압하며 4강행을 확정했다. 해당 경기는 중립지역인 라오스 비엔티안에서 치러졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원FC 위민 선수들. [사진=AWCL 홈페이지] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com

수원FC 위민과 내고향의 남북 맞대결은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다. 조별리그 맞대결에서는 내고향이 3-0으로 승리한 바 있어 수원FC는 설욕이 필요한 상황이다. 이 경기의 승자는 멜버른 시티와 도쿄 베르디 경기 승자와 23일 같은 장소에서 결승을 치른다.

2018년 평창 동계올림픽 공동입장과 여자 아이스하키 단일팀 구성 이후 이어졌던 남북 체육 교류는 같은 해 창원 세계사격선수권대회 이후 중단된 상태다.

psoq1337@newspim.com