[내일날씨] 화창한 어린이날…큰 일교차 주의

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아침 최저 4~13도·낮 최고 19~24도



[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 어린이날인 5일은 전국이 대체로 맑은 가운데 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다.

4일 기상청에 따르면 오는 5일 한반도는 서해남부해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑고 포근하겠다. 다만 내륙을 중심으로 일교차가 클 전망이다.

어린이날인 5일은 전국이 대체로 맑은 가운데 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다. 사진은 서울 광진구 어린이대공원 놀이동산을 찾은 어린이들이 놀이기구를 타고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

아침 최저기온은 4~13도로 예상된다. ▲서울 8도 ▲인천 9도 ▲수원 7도 ▲춘천 5도 ▲강릉 12도 ▲청주 8도 ▲대전 8도 ▲전주 8도 ▲광주 7도 ▲대구 8도 ▲부산 10도 ▲울산 9도 ▲제주 9도다.

낮 최고기온은 19~24도로 예상된다. ▲서울 22도 ▲인천 20도 ▲수원 21도 ▲춘천 21도 ▲강릉 22도 ▲청주 22도 ▲대전 22도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲대구 23도 ▲부산 20도 ▲울산 22도 ▲제주 19도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 수도권·충청권·전북에서 '보통', 그 밖 지역은 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com