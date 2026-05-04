대구 북구, 경로당 입식환경개선사업 추진

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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 북구청은 어르신들의 편의증진을 위해 지난해에 이어 올해도 경로당 입식환경조성 사업을 추진하여 큰 호응을 얻고 있다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 좌식 위주의 경로당 환경을 입식환경으로 개선해 무릎·허리통증으로 불편을 겪는 어르신들의 이용 편의성과 여가생활의 질을 높이기 위해 기획했다.

대구 북구청은 경로당 입식환경개선사업을 추진해 어르신 이용편의를 돕는다.[사진=북구청] 'up'2026.05.04 yrk525@newspim.com

북구는 지난해 관내 경로당 56개소에 입식환경 조성을 완료한 데 이어 올해에는 경로당 37개소를 대상으로 어르신들의 의견을 반영한 맞춤형 입식가구 125개를 보급했다. 경로당을 이용하는 한 어르신은 "오늘 처음으로 식탁에서 편하게 앉아 식사를 했다"라며 "무릎 통증 걱정 없이 모일 수 있도록 지원해 주셔서 감사하다"고 말했다.

한편, 북구는 이번 사업 완료 후에도 입식환경 개선이 필요한 경로당을 대상으로 추가 지원을 이어갈 계획이다.

배광식 북구청장은 "경로당은 어르신들의 일상과 가장 가까운 제2의 집과 같은 공간이다"며 "앞으로도 작은 불편까지 세심하게 살펴 어르신들이 더 편안하게 경로당을 이용할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

yrk525@newspim.com